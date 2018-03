21 Şubat, mevsimin en soğuk günlerine denk gelse de, bizim için bu günler, cennetâsa baharın nevruz günleridir.

“Ümitvar olunuz. Şu istikbal inkılâbatı içinde en yüksek gür sâdâ İslam’ın sâdâsı olacaktır” müjdesinin tahakkuk etmeye başladığı günlerdir. 21 Şubat günleri, ruhumda ümit çiçeklerinin açtığı, gönlümde bir ümit şelâlesinin coştuğu günlerdir. Bugün, memleket zemininde, bir kardelen gibi başını kaldırıp, her türlü haksızlığa, hukuksuzluğa ve istibdata karşı meydan okuyan gür bir sesin duyulduğu gündür.

Bugün, Zübeyir Ağabey’in özlemini duyduğu günlük bir lâhika mahiyetindeki bir gazetenin Bâbıali burçlarından tulû ettiği muhteşem bir gündür. Bugün, basın dünyasında Risale-i Nur’un medyadaki dili, hakikatin gür sesi, istikrar ve istikamet âbidesi olarak, Nur topu gibi bir gazetenin doğduğu gündür.

24 Ekim 1967’de İttihad’la başlayan bir yolculuğun, yeni bir aşkla, ümitle, yeni hedeflere, yeni ufuklara doğru ivme kazandığı mutlu bir gündür. Yeni Asya olarak, bir vefa örneği gösterip, “İttihad buluşmaları” adı altında başlattığımız anma günleri, yurdun her yerinden yeni bir coşkuya sebep olup, yeni bir seferberliğin başlamasına zemin hazırlamıştır. Yeni Asya’nın doğum gününü de içine alan bu nurlu süreç, aynı coşkuyla devam etmektedir. Gazetemiz çalışanlarının, Yönetim Kurulumuzun ve bütün cemaatimizin göstermiş olduğu bu gayret, memleket sathına yayıldıkça kalpler ittihad etmekte, bu Nurlu hizmet yeni ufuklara doğru yol almaktadır.

Evet, bugün günlerden Yeni Asya. Bugün, 48 yıllık bir çınarın tohumlarının kalplere düştüğü bir gün. Bugün gönüllerde Yeni Asya adında taze bir gülün açtığı bir gün. Güller dikenli olur, ama Yeni Asya gülünün dikenleri de yumuşacıktır. Onu koparmak, gönüllerden söküp atmak isteyenlerin bile ellerine batmaz. Sadece onları tatlı bir dille, güzel bir üslûpla ikaz eder, hidayetlerine duâcı olur.

Bugün günlerden Yeni Asya. Bugünlerde Yeni Asya’nın her eve, her işyerine, özel ve resmî her daireye ulaşması için yeni bir gayret başlatmış bulunuyoruz. Memleket sathını yeni bir heyecan dalgasının sardığına şahit oluyoruz. Bu heyecanı, şimdiden bir çok merkezde, çeşitli afişlerde ve bilboardlarda “Sağduyunun ve vicdanın sesi, Yeni Asya Gazetesi” şeklindeki ilânlarda görüyoruz.

Bugün günlerden Yeni Asya… Yeni Asya’nın yeniliklerle başlayan yeni yayın döneminde başarılar diliyor, “Hakikatin Gür Sesi” olarak her zaman hakkın yanında, haksızlığın karşısındaki duruşunun kıyamete kadar devam edeceğin olan inancımı bir defa daha ifade etmek istiyorum.