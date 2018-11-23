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23 KASIM 2018 CUMA - YIL: 49

Her Yeni Asya okuyucusu bir Molla Kasım’dır

23 Kasım 2018, Cuma
Yeni Asya Gazetesi’nin kendisi kadar, okuyucusu da özeldir.

Bu okuyucu kitlesi, gerçekten “okur” bir kitledir. Risale-i Nur’dan ve Üstadları Bediüzzaman Hazretleri’nden aldıkları ders gereği, her şeyi müdakkik bir nazarla okurlar. Olaylara, insanlara ve kâinata mânayı harfi nazarı ile baktıkları için, her şeyin özünü ve iç yüzünü görerek okurlar. Okurken hiçbir ayrıntıyı gözden kaçırmazlar. Gazetede çıkan yazılardan gördükleri en küçük bir hatayı, hiç çekinmeden gazete yönetimine veya yazı işlerine bildirerek, hatanın düzeltilmesine yardımcı olurlar. Onun için Yeni Asya yazarlarının ve editörlerinin işi hiç de kolay değildir. Onların hata yapmaya, bazı şeyleri gözden kaçırmaya hakları yoktur. Zira her Yeni Asya okuyucusu, bir Molla Kasım hassasiyetinde, yazarlarını ve editörlerini sigaya çeker.

Elbette gazete yönetimi ve yazı işleri de, mümkün olduğu kadar en az hatalı, hatta hatasız bir gazete çıkarmak için azamî dikkat sarfetmektedirler. Okuyucuya en kaliteli bir gazete sunmak için çalışmaktadırlar. Kalite demek, mükemmele doğru giden ve hiç bitmeyen bir yolculuktur. Mükemmele ulaşmak mümkün değildir, zira mükemmellik sadece Allah’a mahsustur, ama mükemmele ne kadar yaklaşabilirsek, o kadar kaliteli bir iş çıkarmış oluruz. İşte Yeni Asya’nın da hedefi, mükemmele en yakın noktaya ulaşmaktır. Bunun için okuyucusuyla, yazarıyla, editörleri ile ve bütün çalışanları ile, bu hedefe kilitlenmiş durumdadır. Yeni Asya bu hedefe ulaşmak için kaynağını Risale-i Nur’dan, desteğini de okuyucusundan almaktadır.

Yeni Asya Gazetesi’nin en belirgin özelliği, okuyucusu ile iç içe, gönül gönüle, bir hizmet aşkı şeklinde yayın yapmasıdır. Her okuyucu, “bu benim gazetem” diye bir aidiyet duygusu ve şuuru ile gazetesine sahip çıkar. Zaten yazarlarını da kendisi yetiştirdiği için, eli kalem tutan, söyleyecek birşeyleri olan her okuyucu, gazeteye yazı gönderebilir, fikir ve düşüncesini paylaşabilir. Her okuyucu, kendisini gazetenin hem okuru, hem yazarı, hem gönüllü ve fahri bir muhabiri, hem de sahibi olarak görebilir. 

Böyle bir gazete, normal medya standartlarının dışında görülebilir. Ama elli yıldır bu gazeteyi ayakta tutan ve inşallah kıyamete kadar da devam ettirecek olan bu ruh ve bu anlayıştır.

Fotoğraf: Murat Sayan - Yeni Asya

Okunma Sayısı: 94
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