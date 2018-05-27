Risale-i Nur, Kur'ân'ı nasıl tarif eder?

Çağdaş bir Kur'ân tefsiri: Risale-i Nur

Kur'ân, her şeyden önce Cenâb-ı Hakk'ın kelâmıdır. Allah, insanların en anlayışlısı, en zekisi, en üstün sıfatlarla muttasıfı olan Resulü (asm) vasıtasıyla insanlara indirdiği ezeli hitabıdır. Kur'ân-ı Kerîm'in nasıl bir kitap olduğunu en iyi anlatacak olan yine O'nun kendisidir:

“Ey insanlar! işte size Rabbinizden bir öğüt, gönüller derdine bir şifa, inananlara bir kılavuz ve bir rahmet geldi.” (Yunus 57)

“Bu Kur’ân, uydurulacak bir söz değildir; aksine o, önündekini tasdikleyici, her şeyi ayrıntılı kılıcıdır. İnanan bir topluluk için de bir kılavuz ve bir rahmettir.” (Yusuf, 111)

“…Biz bu Kitap’ta, herhangi birşeyi ne eksik bıraktık ne fazla yaptık…” (En’am, 38)

Kur'ân'ın i'cazlı ve mânevî bir tefsiri olan Risale-i Nur da, O'nu, O'na yakışan bir şekilde ve yukarıdaki Âyetlerin ışığı altında, bir paragraflık tek cümle ile şöyle tarif eder:

"Kur'ân, şu kitab-ı kebir-i kâinatın bir tercüme-i ezeliyesi, ve âyât-ı tekviniyeyi okuyan mütenevvi dillerinin tercüman-ı ebedîsi ve şu âlem-i gayb ve şehadet kitabının müfessiri ve zeminde ve gökte gizli esmâ-i İlâhiyenin mânevî hazinelerinin keşşafı ve sutûr-u hâdisâtın altında muzmer hakaikin miftahı ve âlem-i şehadette âlem-i gaybın lisanı ve şu âlem-i şehadet perdesi arkasında olan âlem-i gayb cihetinden gelen iltifâtât-ı ebediye-i Rahmâniye ve hitâbât-ı ezeliye-i Sübhâniyenin hazinesi ve şu İslâmiyet âlem-i mânevîsinin güneşi, temeli, hendesesi ve avâlim-i uhreviyenin mukaddes haritası ve Zât ve sıfât ve esmâ ve şuûn-u İlâhiyenin kavl-i şârihi, tefsir-i vâzıhı, burhan-ı kàtıı, tercüman-ı sâtıı ve şu âlem-i insaniyetin mürebbîsi ve insaniyet-i kübrâ olan İslâmiyetin mâ ve ziyası ve nev-i beşerin hikmet-i hakikiyesi ve insaniyeti saadete sevk eden hakikî mürşidi ve hâdîsi ve insana hem bir kitab-ı şeriat, hem bir kitab-ı duâ, hem bir kitab-ı hikmet, hem bir kitab-ı ubudiyet, hem bir kitab-ı emir ve dâvet, hem bir kitab-ı zikir, hem bir kitab-ı fikir, hem bütün insanın bütün hâcât-ı mâneviyesine merci olacak çok kitapları tazammun eden tek, câmi bir kitab-ı mukaddestir... (Mektubat)