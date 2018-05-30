Risale-i Nur tarikat değil, hakikattir

Çağdaş bir Kur'ân tefsiri: Risale-i Nur...

Risale-i Nur'u diğer klâsik tefsirlerden ayıran en önemli özellik, bu asrın ilmî bir mürşidi olmasıdır. Bütün tezlerini imandan, ilimden, akıldan ve fenden alır. "Takarrur etmiş usûldendir: Akıl ve nakil teâruz ettikleri vakitte, (karşı karşıya geldiklerinde) akıl asıl itibar ve nakil tevil olunur. Fakat o akıl, akıl olsa gerektir" diyerek, aklı esas tutmaktadır. Tarikatte kalp ayağı ile gidilir, hakikatte akıl ile yol alınır.

Risale-i Nur tarikatleri de inkâr etmez, tarikatlere de gerekli saygıyı gösterir. Fakat zamanın en büyük ihtiyacı olarak iman hakikatlerinin anlatılması gerektiğini gördüğünden, "Bu zaman tarikat zamanı değil, imanı kurtarmak zamanıdır." demiştir.

Ayrıca, Risale-i Nur yine kendisini tarif ederken şöyle der:

"Risâle-i Nur, tarîkat değil, hakîkattir; ây'ât-ı Kur'âniyeden tereşşuh eden bir nurdur. Ne Şarkın ulûmundan ve ne de Garbın fünûnundan alınmış değil, Kur'ân-ı Mu'cizü'l-Beyânın bu zamana mahsus bir i'câz-ı mânevîsidir; menfaat-i şahsiye yoktur."

Burada da ifade edildiği gibi, bu zamanda insanların en çok muzdarip olduğu marazı, imansızlık hastalığıdır. Öncelikle onun tedavi edilmesi gerekir.

İnsanların öncelikleri, ihtiyaç derecesine göredir. Neye en çok ihtiyacı varsa, ona öncelik verir. Bu zamanda iman, ekmek ve su gibi, her an ihtiyaç duyulan bir hakikattir. Bazı hakikatler ise meyve gibidir, tazelendikçe yenilendikçe lezzet verir. Bu ifadelere göre iman hakikatleri ekmek ve su mesabesinde, tarikat ise, meyve mesabesindedir. Ayrıca, "İmansız Cennete gidilmez; fakat tasavvufsuz Cennete giden pek çoktur."