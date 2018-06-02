"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 HAZİRAN 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Risale-i Nur'un tesiri nereden geliyor?

02 Haziran 2018, Cumartesi
Çağdaş bir Kur'ân tefsiri: Risale-i Nur

Risale-i Nur'da, başka hiçbir tefsirde görülmeyen bir tesir vardır. İlk defa okuyanlar, fazla bir şey anlamasalar da, kalplerinde Risale-i Nur'a karşı bir cazibe hissederler. Üslûbu, letafeti, insicamı, intizamı, insanı kendisine bağlar. Biraz anladıktan sonra ise, zaten aralarında kuvvetli bir bağ meydana gelir. Ondan sonra da sürekli okumaktan vazgeçemezler. Mâna olarak da, her insanın her türlü derdine deva ihtiva eden bir eczane gibidir. Kur'ân'ın hakikî bir tefsiri olduğundan, Kur'ân'ın özelliklerini ihtiva eder. Onun için başka tefsirlere benzemez.

Üstad Hazretleri'ne, "Risale-i Nur'un bu özelliği nerden geliyor" diye sorulduğunda, şu cevabı veriyor:

 Bu eser-i âlîşanda şimdiye kadar emsaline rastlanmamış bir feyz-i ulvî ve bir kemâl-i nâmütenahî mevcut olduğundan ve hiçbir eserin nail olmadığı bir şekilde meş'ale-i İlâhiye ve şems-i hidayet ve neyyir-i saadet olan Hazret-i Kur'ân'ın füyuzatına vâris olduğu meşhud olduğundan, onun esası nur-u mahz-ı Kur'ân olduğu ve evliyaullahın âsârından ziyade feyz-i envâr-ı Muhammedîyi (asm) hâmil bulunduğu ve Zât-ı Pâk-i Risaletin ondaki hisse ve alâkası ve tasarruf-u kudsîsi evliyaullahın âsârından ziyade olduğu ve onun mazharı ve tercümanı olan mânevî zâtın mazhariyeti ve kemâlâtı ise o nisbette âlî ve emsâlsiz olduğu güneş gibi âşikâr bir hakikattir.” (Şuâlar)

"Elcevap (güzel bir cevaptır): Şeref, i’câz-ı Kur’ân’a ait olduğundan ve bana ait olmadığından, bilâpervâ derim:

Ekseriyet itibarıyla öyledir. Çünkü, yazılan Sözler tasavvur değil, tasdiktir. Teslim değil, imandır. Marifet değil, şehadettir, şuhuddur. Taklit değil, tahkiktir. İltizam değil, iz’andır. Tasavvuf değil, hakikattir. Dâvâ değil, dâvâ içinde bürhandır." (28. Mektup)

Etiketler: bediüzzaman, risale-i nur
Okunma Sayısı: 1670
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Meral Akşener'den 'kamyon' olayına tepki

    Belki de en gergin kongre: Tarihi seçimin ilk günü sona erdi...

    Gazze’nin 'yardım meleği' gözyaşları ve dualarla ebedi yolculuğuna uğurlandı

    Akşener: Damat Bey tülbentin ne manaya geldiğini bilmiyor musun?

    ABD’de marul salgını alarmı: Ölü sayısı artıyor!

    'Bu İnce'ye dava açın'

    Malezya'da 1MDB yolsuzluk suçlamaları: Eski Başbakanın eşi de ifadeye çağırıldı

    Irak'ın kuzeyinden acı haber!

    Arap Birliği'nden ABD'ye 'veto kınaması'

    Koalisyon güçleri askeri hedefler yerine sivil hedefleri vuruyor

    Demirtaş'ın cezaevindeki seçim konuşması TRT'den yayınlanacak

    İran güçleri Suriye'nin güneyinden çekilecek

    Esed ve terör örgütü YPG arasında petrol takası anlaşması

    Bediüzzaman'ın tefekkür yeri Faraşin Yaylası'na huzur hakim

    Hulusi Akar, Amerikalı mevkidaşıyla telefonda Suriye’yi görüştü

    Oy pusulalarını PTT taşıyacak

    Yemen'de Husilerle çatışan 19 asker öldü

    İsveç'ten yola çıkan "Gazze'ye Özgürlük Filosu" Holanda'da

    25 Türk Bankası 'negatif izlemeye' alındı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    ANAP’tan AKP’ye
    M. Latif SALİHOĞLU

    Kaliteli kazık
    Genel

    Nefret söylemi kaybettiriyor
    Süleyman KÖSMENE

    Peygamberimizin (asm) teravih namazı kılması
    Cevher İLHAN

    İktidarın “cek-cak”larla dolu vaadleri
    Genel

    Terör bittiyse OHAL niye var?
    Ahmet BATTAL

    Eeey Avrupa! Sizin yel değirmeni kaç kanatlı?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kübra ÜNÜVAR

    İnce düşüncenin simgesi: Şehzade Camii
    Mehmet ÇETİN

    Kuyumcunun zekât hesapları

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.