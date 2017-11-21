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21 KASIM 2017 SALI - YIL: 48

Yeni Asya’da gençlik rüzgârı

21 Kasım 2017, Salı
İki haftadan beri Yeni Asya’da gençlik rüzgârı esiyor. 12 Kasım’da genç hanımlarla, 19 Kasım’da da genç erkeklerle yapılan “Gençlik buluşmaları,” yeni bir heyecan dalgasına sebep oldu. Dileğimiz, bu dalganın geçici bir hevesten ibaret olmayıp, devamlı ve kalıcı olarak devam etmesidir.

Gençlerle yapılan toplantıların her ikisi de bizim açımızdan aynı şevk ve heyecanla geçmiştir. Bu toplantılar bir yarışma için değil, hizmete katkı için yapıldığından, her iki grubun da bu katkıyı sağlamak için istekli ve hazır olduğunu görmek, bizleri son derece memnun etti. Bütün katılımcılara ve gelmek istediği halde çeşitli sebeplerle katılamayıp, kalbiyle aramızda olan gençlerimize teşekkür ediyoruz. 

Gençler davetimize icabet ederek geldiler, hem de kafaları ve kalpleri dolu bir şekilde toplantılara katılarak bu hizmete nasıl katkılar sağlayabileceklerini ifade ettiler. Bundan sonra bizlere görev düşüyor. O projelerin tatbiki noktasında, gençlere yol göstermek, onların elinden tutmak, o güzel fikirlerini doğru istikametlere kanalize etmek ve bu istidatların inkişaf etmesine yardımcı olmak gibi vazifeler de bizi bekliyor. İnşallah her birimdeki arkadaşlar kendi sahalarında üzerlerine düşen vazifeyi en iyi şekilde ifa ederek, gençlerle birlikte Yeni Asya’yı yeni hedeflere taşıyacaklardır.

Yazarlık konusunda, Elif ilavemiz zaten genç istidatların inkişafı için bir fidanlık olarak vazife yapmaya gayret ediyor. Bunun yanında diğer sayfalarımıza da zaman zaman gençlerin yazılarını alarak onları motive etmeye çalışıyoruz. Ama bu gayretleri-mizin yeterli olduğunu söylemek mümkün değil. Biz de gençlerimizin her yazısını değerlendiremiyoruz. Her yazılarına geri dönüş yapıp, takdir ve tavsiyelerimizi iletemiyoruz. Ama inşallah bundan böyle daha bir hassasiyetle gençlik konusu üzerine eğilip, daha çok yardımcı olmaya çalışacağız. 

Toplantılarda dile getirildi, ama burada bir defa daha, gençlere yazın diyoruz. Makale yazın, hikâye yazın, skeç yazın, mizah yazıları yazın, şiir yazın...  Burada şiir konusunda bir parantez açmak istiyorum. Şiir konusunda maalesef gençlerden bir istek ve heves göremiyoruz. Halbuki şiir, bir milletin kültür ve edebyatında, hatta devlet işlerinde bile büyük bir öneme haizdir. İletişim araçları içinde en lâtif, en kısa fakat en özlü bir ifade şeklidir. Özellikle bizim tarihimizde, devlet adamlarının aynı zamanda büyük birer şair olduklarını görürüz. Fatih, Yavuz ve Kanunî gibi büyük sultanların birer büyük divanları vardır. Şeyhülislâmlar bile devlet büyükleri ile aralarında nükteli beyitlerle iletişim kurarlar, ince hicivlerle bir birlerini hicvederlerdi. Şiir çalışması yapmak isteyen gençlere de yardımcı olmaya hazır olduğumuzu burada ifade etmek isterim.

Bir genç kardeşimizin şu şekilde bir sitemi dikkatimi çekti: “Bugüne kadar gençlere yönelik böyle bir çalışma yapılmadı, onun için bizden önceki nesil ile Yeni Asya arasında bir kopukluk oldu, şimdi böyle bir davetin olması, bizim için büyük bir şans oldu” şeklinde ifadeler kullandı. Evet, bizim de, zamanın getirdiği fırtınalar nedeniyle böyle bir eksikliğimiz olmuşsa da, şimi o açığımızı kapatmak için yeni bir hamle başlattık.

Genç erkeklerin de Elif ilavesinde yayınlanmak üzere, bu toplantı hakkındaki intibalarını kısa olarak yazmalarını bekliyor, gayretlerinin hayırlı neticeler vermesini diliyoruz.

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