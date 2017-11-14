Yeni Asya’nın gençliği ve gençlerin Yeni Asya’sı

21 Ekim’de İttihad’ın 50. Yılı münasebetiyle gazetemizde düzenlediğimiz “50. Yıl buluşması,” İttihad’ın bir meyvesi olan Yeni Asya için yeni bir şevke medar oldu.

Oradaki gençlerde ve çocuklarda gördüğümüz canlılık, coşku ve heyecan, bizleri de heyecana getirdi. Hemen arkasından yeni fikirlerin doğmasına sebep oldu. Uzun zamandır eksikliğini hissettiğimiz gençlerin, tekrar aramıza katılması ve bu hizmette daha aktif olarak vazife alması için, “Gençlerle buluşuyoruz” başlığı altında toplantılar yapılmasına karar verildi. Amaç, gençlerin Yeni Asya için neler yapabileceğini belirlemek, onları dinlemek, fikir ve düşüncelerini almaktı.

Gençlerle ilk buluşma, 12 Kasım Pazar günü Yeni Asya Vakfinda genç bayanlarla gerçekleşti. Beklediğimizden daha fazla genç bayan kardeşimizin katıldığı bu toplantı, yine beklediğimizin üzerinde bir şevk ve heyecana medar oldu. Meğer gençler bizden böyle ufak bir dâvet bekliyorlarmış. Ufak bir dokunuş, onların enerji ve hizmet aşkı ile dolu genç yüreklerini harekete geçirmeye yetmişti. Onları dinledikçe, kendi adıma “biz niye bu gençleri bu kadar ihmal ettik” diye hayıflandım. Gerçi üç senedir “Gazetecilik seminerleri” adı altında onları dâvet ediyor, gazeteciliğin çeşitli dalları hakkında seminerler veriyorduk, fakat ilk defa böyle geniş kapsamlı, âdeta gençlik kongresi şeklinde bir program düzenliyorduk. Program formatı da, gençleri dinlemek, onların fikirlerini almak, onları, “Yeni Asya için ben neler yapabilirim” şeklinde bir düşünceye sevk etmek üzerine kurulmuştu. Tam bir beyin fırtınası şeklinde gerçekleşen bu buluşma, gençlerimizin Yeni Asya için çok şeyler yapabileceğini gösterdi. Hepsi de eğitimli, hem din ilimleri,, hem de fen ilimleri ile donanımlı olan genç bayanlar, hizmetimize yeni bir sinerji kazandıracaklarını gösterdiler. Bizler de, zamanı geldiğinde gönül rahatlığı içinde bu bayrağı kendilerine teslim edebileceğiz diye mutlu olduk. Hepsine ayrı ayrı tebrikler, teşekkürler...

Rahmetli Zübeyir Ağabey, 50 yaşında Yeni Asya’nın kuruluş meşalesini yakmıştı. Gazetemizin imtiyaz sahipliğini üstlenen Mehmet Kutlular, henüz 33 yaşında idi. Tek başına bir müessese gibi çalışan, gazetemizin hemen her biriminde vazife alan rahmetli N. Mustafa Polat, 28 yaşında Yeni Asya’nın yazı işleri müdürü olmuştu. Yine rahmetli Zeynep Münteha Polat ve (Allah uzun ömürler versin) Mü’mine Güneş, henüz lise yıllarında Yeni Asya’da yazmaya başlamışlardı. Yani, Yeni Asya, tamamen genç bir kadro ile hizmete başlamıştı. Ondan sonra da devamlı kendi kadrosunu kendisi yetiştirerek, âdeta bir gazeteci ve yazar fidanlığı olarak hizmetine devam etti. Bizim de ilk şiirimiz Yeni Asya’da yayınlandığında henüz ortaokul talebesiydik.

Yeni Asya, uzun yıllar bu yazar fidanlığı vazifesine devam etti. Bugün kabuğunu beğenmeyen bir çok, yazar, Yeni Asya’nın rahle-i tedrisinden geçmişti. Ama darbe dönemlerinde çeşitli fitnelere maruz kalan Yeni Asya’nın genç kadroları da tırpanlandı. İstikamet üzerinde sebat edenler, Yeni Asya ile yollarına devam ettiler. Bu gün yapılan bu hizmetler, işte bu istikamet kahramanlarının gayreti ile yürümektedir.

Gençlik buluşmaları ile yeniden genç kadroların çıkacağına olan ümidimiz perçinlenmiş oldu. Gençlerimizi tebrik ediyor, Allah yollarını açık etsin diyoruz.