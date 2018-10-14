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14 EKİM 2018 PAZAR - YIL: 49

Adana Yörük Ormanı’nda Nur meltemi esti

Abdullah ŞAHİN
14 Ekim 2018, Pazar
Toroslarda esen sonbahar rüzgârları, insanlar dahil, bütün mahlûkatı kışa hazırlarken, dağ eteklerinde açan güz gülleri de gelecek kıştan sonra açacak bahar güllerini müjdeliyordu. Çünkü, her gecenin bir sabahı olduğu gibi, her kışın da bir baharı olacaktı.

Diğer taraftan, mevsim sonbahar olmasına ragmen, bütün şiddetiyle devam eden yaz sıcakları ortamında, Çukurova’nın Yörük Ormanı’nda bir başka mânevî bahar arz-ı endam ederek, ruh ve gönülleri Nur’un tatlı esintileriyle serinletiyordu. Beşer tarihinin en dehşetli asrında, Nur’un matbuat lisanındaki ilânat ve temsilciliği vazifesini üstlenen Nur’un Yeni Asya şahs-ı manevisi etrafında bir araya gelen, yediden yetmişe, Adana Nur kahramanları, 7 Ekim Pazar günü, Sarıçam mevkiinde yer alan Yörük Ormanı piknik alanında biraraya gelip kucaklaştılar.

Bu güzel organizasyona, Mersin’den “Hızır Mânevî Acil” araçlarıyla iştirak eden Mersin Nur kahramanları, hem programa renk kattılar. Bu güzel projeleriyle katılımcılarla birlikte en evvel mele-i âlâ sakinlerinin alkışlarını da hak ettiler.

Proje sahibi abilerin verdikleri bilgilere göre, karavan şeklinde düzenlenen ve Türkiye’de Risale-i Nur’u ilân eden İlk Özel Gezici Kütüphane olma özelliğini taşıyan bu güzel projeyle alâkalı, aynelyakîn gördüklerimi sizinle paylaşmak istiyorum:

Adeta seyyar bir dersane ve kütüphane özelliğinde tasarlanan “Hızır Acil Manevî Yardım Aracı” içinde yer alan kütüphane, oturma ve kitap okuma (al götür, oku getir sistemi) sohbet ve mutfak mahalleri, müzik ve görsel kayan yazı düzenekleri, wc, banyo, su deposu vb. ayrıntılarıyla hizmetlere uygun olarak donatılmış mânevî bir hizmet ambulansı. Aracın dış görünümü ise tam anlamıyla göz alıcı bir özelliğe sahip. Yeni Asya Karikatüristi İbrahim Özdabak’ın “Hızır Acil” eserlerini ihtiva eden karikatürü ve Risale-i Nur’dan alınan vecizeler aracın her yanını süslemiş vaziyette. 

112 Acil ambulanslarında, bir kişinin üç günlük geçici dünya hayatını kurtarmak için ekiplerin dakikalarla cansiperane yarıştığı dünyamızda, Peygamberimiz’in (asm) müjdesiyle, sahralar dolusu deve ve koyun tasaddukuna denk tutulan bir sevap kazandıran bu acil manevî kurtarma aracının önemini izah etmeye lüzum görmüyoruz. Cenâb-ı Hak bu gibi hizmetlerin sayılarını çoğaltsın ve sebep olanlardan ebediyen razı olsun.

Sabahın erken saatlerinden itibaren Yörük Ormanı’na akın eden yüzlerce Nur kahramanı hakikaten çok feyizli ve unutulmaz bir programı idrak ederek yaşadılar. 

Herbiri kollarını açıp Rabbini zikreden asırlık çam ağaçlarının gölgesinde yapılan feyizli sohbetlerle ve diğer faaliyetlerle, maddî güzellikleri manevî güzelliklerle süslediler. Açık havada, alanın bir köşesinde yapılan Bölge Eğitim Komisyonu toplantısında ise, ülkemizin ve İslâm âleminin geleceğinin teminatı olan çocuklarımız ve gençlerimizin kendi öz değerlerine sahip çıkarak çağın ilimleri ve teknolojileri ile mücehhez olarak yetişmeleri konusu masaya yatırıldı.

Hopalörden okunan ve bütün varlıklarca huşu ile dinlenen Ezan-ı Muhammediye, cemaatle kılınan namazlara, namaz sonu yapılan tesbihat ve Nur derslerine hanımlar ve beyler kendilerine ayrılan ayrı alanlarda iştirak ettiler.

Öğle namazı sonunda, Hızır Manevî Yardım aracından ormanın derinliklerine sirayet eden ilâhiler eşliğinde verilen öğle yemeğinin tantuni, salata, tatlı ve ayrandan oluşan lezzetli mönüsü herkesçe beğenildi. Programın başından sonuna devamlı kaynayan semaverlerde ikram edilen çay servisi ise daima aktif olarak hizmet verdi.

Programın en önemli ayrıntısı ise, anasınıfından üniversiteye kadar olmak üzere, çocukların ve gençlerin yoğun katılımı ve ilgisiydi.

Gençler ve çocuklar, namaz ve sohbetler dışında, her biri birbirinden güzel ödülü olan, futbol maçı, çuval yarışı (kızlar ve erkekler) halat çekme (büyükler ve küçükler), yoğurt yeme, ağızda kaşıkla pimpon topu taşıma (kızlar ve erkekler) vb. yarışma ve oyunlarla hoşça bir vakit geçirdiler.

Baştan sona feyiz ve güzelliklerle dolu geçen günün sonunda, programa ailece renk katan Nur kahramanları, “İnşallah gelecek programlarda tekrar buluşuruz” temenni ve duâlarıyla birbirlerine veda edip tekrar kucaklaşarak evlerinin yolunu tuttular.

Bu güzel programda emeği geçen ve katılan herkese ve bilhassa piknik yerinin ve gerekli ekipmanlarının hazırlanmasında yardımcı olan Adana Sarıçam Belediyesi Başkan ve personeline Adana Yeni Asya Ailesi olarak ayrıca teşekkür ediyoruz.

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