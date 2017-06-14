Ahlen’de Nur hizmetleri

ALMANYA NOTLARI

Altmış bin nüfuslu bu güzel şehirde Ahlen Nur kahramanları ihlâs ve kahramanlıkla dâvâlarına sahip çıkmışlar.

Burada her Nur kahramanı, himmet ve gayretleriyle, hayatta ihtiyaç listesinin baş köşesine hizmet ve dâvâsını koymuş olduğu halde, ücretsiz vakıflık ruhuyla emin adımlarla yoluna devam ediyor.

Çocuklar, gençler ve yaşı kemâle erenlerden her kesimin ihtiyaçları düşünülerek, spor salonları ve dersliklerinden saunasına kadar dizayn edilmiş olan külliye şeklinde İnşa edilen hizmet merkezi, Avrupa'nın ortasında tam kapasiteyle çalışarak Nur hizmeti üretmekte. Müçtemilatında bulunan ve umuma açık olan camisinde, özellikle Kur'ân ayı olan bu Şehr-i Ramazan'ın her vaktinde feyizli sohbetler yapılıp mukabeleler okunmakta, coşkuyla teravihler eda edilmektedir. Hizmetlerin tanziminde altın günler olan haftanın son iki gününde ise, bir taraftan çocuklar, gençler ve Nur dâvâsının gönül erleri ve kendilerine ayrılan ayrı bölümde organize olan hanımlara yönelik hizmetleriyle ortalık cıvıl cıvıl bir bayram yerine dönüyor. 800 metre karelik 3 katlı binada tam kapasite kullanılmayan tek bir oda ve alan yok gibi. Burada halka, gençlere ve Almanlara yönelik ayrı iftar programları ve başka programlar düzenleniyor. Yakın zamanda yapılan kermesi şehrin ileri gelenleri ve halktan binlerce kişinin ziyaret ettiğini öğrendik. Daha iki gün önce hizmet binasının geniş yemekhanesinde bizzat katıldığımız bir iftar programında çok sayıda iştirakçi vardı.

