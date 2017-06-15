"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 HAZİRAN 2017 PAZAR - YIL: 48

Risale-i Nur'u tanımasaydık halimiz ne olurdu?

Abdullah ŞAHİN
15 Haziran 2017, Perşembe
ALMANYA NOTLARI

Ahlen’deki keyfiyetli hizmetlerin Almanya'nın diğer şehirlerinde de devam ettiği izahtan varestedir. Yakın zamanda gitme imkânı bulduğumuz Köln'de her köşesi özenle tanzim edilmiş orman ve yeşilliklerle kucaklaşma Yeni Asya Köln Akademik Kültür Vakfı'nda  (AKEV) teravih namazımızı eda ettik.  Türkiye'nin de katkısıyla, Almanya Diyanetince yaptırılan, estetik tasarımı ve kapasitesiyle göz kamaştıran Diyanet İşleri Türk İslâm Birliği (DİTİB) Köln Merkez Camii'ni ziyaret edip namaz kılarak bu anı oradaki Nur kahramanlarıyla birlikte fotoğraf karelerine yansıttık.

Bu hizmetlerden hareketle şu hakikate vurgu yapmak istiyorum: Hayatının en büyük bayramını Nurları tanıyarak yaşayan gönül erlerinin, sonradan bu günleri unutup, kaynağı Kur'ân hakikatlerinde olan kerametleri kendine hamledip, haddini aşarak "Ben olmasam hizmetin hali ne olurdu? vb." yanlışlığına düşüp perişan ve kaybolması acı bir son olup, bu ise Nur Talebesinin başına gelebilecek en büyük felâkettir.

Bu noktada, böyle hizmet vurgularına "Kardeşler biz bu hakikatlerin neresindeyiz?" suâlini sorarak bir anlam kazandıran Halil Uslu Ağabeyi rahmetle anarak ben de tekraren diyorum ki, "Sahi Risale-i Nurları tanımasaydık halimiz nic'olurdu ve şimdi ne ahvalde olurduk?

Ahlen'den ve Ahlen Nur kahramanlarından hepinize selâm ve muhabbetler gönderirken, maddeten ve manen bereketli Ramazan’lar temennisiyle, gelecek Kadir Gecesi ve Bayrama kavuşturması için şimdiden Cenâb-ı Hakk'a duâ ve niyazda bulunuyorum. Rabbimiz İslâm ve insanlık âleminin kararan bahtını bir an önce Nurlarla aydınlatarak Kur’ân’ın fecr-i sadıkıyla beşeri mesut ve bahtiyar kılsın.. Amin...

Okunma Sayısı: 1107
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    110. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ölü sayısı artmaya devam ediyor!

    Hâkim aldığı talimatı yerine getiriyordu

    Demirel hatırası

    15 Temmuz’da da adalet sokakta aranmadı mı?

    Demokrat Parti’den ‘Adalet Yürüyüşü’ne destek

    Demirel’e, İsrail faturası

    Enflasyon maaş zamlarını eritti

    Ege sallanmaya devam

    Yine Manisa: Yine askerlerimiz zehirlendi

    “Herkes için gecikmeyen adalete çok ihtiyacımız var”

    Aziz Sancar'dan evrim yorumu

    Kazakistan'da yasakçı zihniyet hortladı

    Demirel İslamköy'de dualarla anıldı

    Görmez: İslamiyet'te mala ve servete mahkum olmak reddedilmiştir

    Meral Akşener'den ''20 Haziran'' açıklaması

    Çukurca'dan acı haber: 2 askerimiz şehit oldu, 7 askerimiz yaralandı

    Erdoğan: Yargı yarın sizi de davet ederse şaşmayın

    Meteoroloji'den yurt geneline önemli uyarı!

    Çapkın ve Kavurmacı tutuklandı

    Çok zor durumdalar: BM'den dünyaya Musul çağrısı!

    En Çok Okunanlar

    Mağdur Kürsüsü

    Hâkim aldığı talimatı yerine getiriyordu
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ağır ceza mahkemeleri: Üniformasız DGM’ler
    Mehmet KARA

    AİHM’in OHAL Komisyonu kararı
    Genel

    ''O zaman durum aynen 15 Temmuz'a dönüşür''
    Genel

    Ölü sayısı artmaya devam ediyor!
    Genel

    Ebced/cifir ilminin İslâmî kaynakları
    Cevher İLHAN

    “Yapay ve kumpas kriz”
    Genel

    Demirel’e, İsrail faturası
    Genel

    15 Temmuz’da da adalet sokakta aranmadı mı?
    Genel

    Demirel hatırası

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.