Risale-i Nur'u tanımasaydık halimiz ne olurdu?

ALMANYA NOTLARI

Ahlen’deki keyfiyetli hizmetlerin Almanya'nın diğer şehirlerinde de devam ettiği izahtan varestedir. Yakın zamanda gitme imkânı bulduğumuz Köln'de her köşesi özenle tanzim edilmiş orman ve yeşilliklerle kucaklaşma Yeni Asya Köln Akademik Kültür Vakfı'nda (AKEV) teravih namazımızı eda ettik. Türkiye'nin de katkısıyla, Almanya Diyanetince yaptırılan, estetik tasarımı ve kapasitesiyle göz kamaştıran Diyanet İşleri Türk İslâm Birliği (DİTİB) Köln Merkez Camii'ni ziyaret edip namaz kılarak bu anı oradaki Nur kahramanlarıyla birlikte fotoğraf karelerine yansıttık.

Bu hizmetlerden hareketle şu hakikate vurgu yapmak istiyorum: Hayatının en büyük bayramını Nurları tanıyarak yaşayan gönül erlerinin, sonradan bu günleri unutup, kaynağı Kur'ân hakikatlerinde olan kerametleri kendine hamledip, haddini aşarak "Ben olmasam hizmetin hali ne olurdu? vb." yanlışlığına düşüp perişan ve kaybolması acı bir son olup, bu ise Nur Talebesinin başına gelebilecek en büyük felâkettir.

Bu noktada, böyle hizmet vurgularına "Kardeşler biz bu hakikatlerin neresindeyiz?" suâlini sorarak bir anlam kazandıran Halil Uslu Ağabeyi rahmetle anarak ben de tekraren diyorum ki, "Sahi Risale-i Nurları tanımasaydık halimiz nic'olurdu ve şimdi ne ahvalde olurduk?

Ahlen'den ve Ahlen Nur kahramanlarından hepinize selâm ve muhabbetler gönderirken, maddeten ve manen bereketli Ramazan’lar temennisiyle, gelecek Kadir Gecesi ve Bayrama kavuşturması için şimdiden Cenâb-ı Hakk'a duâ ve niyazda bulunuyorum. Rabbimiz İslâm ve insanlık âleminin kararan bahtını bir an önce Nurlarla aydınlatarak Kur’ân’ın fecr-i sadıkıyla beşeri mesut ve bahtiyar kılsın.. Amin...