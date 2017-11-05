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5 KASIM 2017 PAZAR - YIL: 48

Sarıçam ormanlarında bir nefes huzur

Abdullah ŞAHİN
05 Kasım 2017, Pazar
15 Ekim Pazar günü kâinat kitabının Sarıçam Ormanları felekten müstesna bir gün yaşadı.

Nurun Adana kahramanları güneşin alabildiğine gülümsediği bir Pazar sabahında, Adana’nın müstesna mesire yerlerinden Sarıçam Ormanları Hanımın Çiftliği Piknik Alanı’na gelmeye başladılar. Programa ilgi ve katılım çok yoğun oldu. Adeta yediden-yetmişe herkes oradaydı. Öğle vaktine kadar kıdemli Nurcular gruplar halinde feyizli sohbetler yaparken, gençler futbol ve voleybol oyunlarıyla, can kardeşler ise çocuk oyunlarıyla hoşça vakit geçirdiler. Programa katılım olarak Nurun şefkat kahramanları Yeni Asya Hanım okuyucuları her zaman olduğu gibi yine bir adım öndeydiler. Onlar da kendilerine ayrılan kısımda bu güzel günü şahs-ı manevinin temayüzü açısından en feyizli bir şekilde değerlendirdiler.

Zaman su gibi aktı, öğlen ezanının “Allahüekber” sedalarının ormanın derinliklerinde yansıması ve bunun meydana getirdiği tefekkür ortamı adeta programın özetiydi. Hep birlikte cemaatle kılınan namaz ve sonunda hoparlörden yapılan tesbihat ve okunan Kur’ân sadece Yeni Asya şahs-ı manevisinin katılımcılarını değil, piknik alanı çevresine gelen diğer aileleri de derinden etkiledi. Tesbihat ve Kur’ân sonrası kâinat ve varlık âlemindeki benzersiz mu’cize ve tevhid delillerine mütefekkirane bakışın hülâsa edildiği Ondokuzuncu Pencereden yapılan sohbette, İhlâs Risalesi’ndeki “Masnuattaki tefekkür-ü imaniye ile her şeyde ve her bakışta Cenâb-ı Hakk’ın hazır ve nazır olduğunu anlayıp kendisini halen ve kalen O’nun huzurunda hissederek huzur bulduğu” hakikatine de atıfta bulunulması sonucu, her varlığın saadet-i ebediyeye kadar olan alanı ihata edip Yaratıcıya götüren bir tefekkür penceresi olduğu vurgulandı. Ders sonunda ikram edilen tantuni ve ayran ve tatlılar programın lezzetiyle bütünleşip ebedileşti. 

Nurun can kardeşleri “Can Kardeş Ekim 2017” yazılı tişörtleriyle halat çekme, çuval yarışı, koca ayak, kaşıkta soğan taşıma vb. oyunlarla bu güne ayrı bir renk ve anlam kattılar. Program çay eşliğinde yapılan Nur sohbetleri ile ikindi vaktine kadar devam etti. Adana ve Mersin çevresinin Nur kahramanlarının ailecek programa iştirak edenler de mevcuttu. 

Feyizli bir günün sonunda, şahs-ı maneviyi temayüz ettirip mufritane irtibatı geliştirmeye vesile olan, böyle nice programlarda birlikte olmayı temenni ve niyaz eden katılımcılar gönül huzuru içinde piknik alanına veda ettiler.

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  • Said Yazar

    5.11.2017 06:24:22

    Maşallah maşallah maşallah

Risale-i Nur Külliyatı

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#NuraÖzgürlük

Medrese-i Yusufiye'de

250. gün

CEVŞEN

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