Yeni Asya’nın müstakim mücadelesi

Her insan, içinde yaşadığı toplum ve muhatap olduğu yönetim ve idare açısından, tabiri caizse, ya “padişahım çok yaşa” olan kolay yolu, ya da kralın çıplak olduğunu ima ve izhar eden, “Gururlanma padişahım senden büyük Allah vardır” manasındaki zor yolu tercih edecektir.

Bundan hareketle, zor yıllar ve zor şartlar aynı zamanda büyük mücadeleleri, büyük mücadeleler de büyük fedakârlıkları iktiza eder.

Gerek şahsî olarak, gerekse şahs-ı manevî olarak bütün bu mücadele, ve gayretler, yarın Hak divanında karşılaşacağımız ahvalimi belirler.

Gerçi dünya ve ahiret hayatı itibariyle her insanın Hak divanında olmadığı bir anı var mı ki?

Tabiîki dünya ve ahiret hayatımızda, saniye ve saliseleri dahil, Hak divanında olduğumuz bütün ömrümüzün en çetin ve dehşetli anı ise ebedî hesap gününün hesap verme anlarıdır.

Bir Peygamber (asm) varisi olan, hakkı tebliğ hususunda hayatında hep zor olanı tercih eden Büyük Kur’ân Müfessiri Bediüzzaman, ömrünün çoğunu geçirdiği işkence, tazyik, hapis ve zindan yıllarında bile, İngiliz başta olmak üzere, kendisini yok etmek isteyen muhataplarına asla boyun eğmemiş, en dehşetli gerçekleri onlara alenen söyleyip, Âkifçesine daima “Hakkı tutup kaldırmıştır.” kısacası, yerinde ve zamanında, kralların yüzüne karşı “kral çıplaktır.” demekten çekinmemiştir.

Ben buradan hareketle sözü, millet olarak hep birlikte yaşadığımız ve milletimizin geleceğini karartan menhus ve menfur darbe teşebbüsü ve benzeri menhus durumlar ve ihtilâller karşısında Yeni Asya’nın haklı ve dik duruşuna getirmek istiyorum:

İleri milletler seviyesinde, hak ve hukuka dayalı demokratik hayatın öncelikle güzel yurdumuzda olmak üzere, âlem-i İslâmiyet ve insaniyette tesisi ve bir an önce normal hayata dönülmesi için yırtınırcasına gayret ve faaliyet gösteren Yeni Asya, millet olarak yaşadığımız son hadiselerde de asayişin temini ve demokratik hayatın kâmil manada tesisi açısından hem iktidara ve hem muhalefete rehberlik ve yol gösterme özelliğiyle bir emniyet sübabı ve paratoner vazifesini üstlenerek, her zamanki gibi zor olanı tercih etmiştir.

Bu manada Yeni Asya’nın “Gelene ağam, gidene paşam” yolunu değil de, “Hak bellediğin yolda yalnız da olsan istikametle yürüyüp gideceksin” yolunu tercih etmesi şimdi ve istikbalde şerefle yadedilecektir.

Sözün hitamı: Ülkemizin gerek anarşi ve gerekse diğer cihetlerden yaşadığı en sıkıntılı bu günlerinde hem iktidarda, hem muhalefette olanların ve hem bütün milletimizin Yeni Asya’ya ekmek, su ve hava kadar ihtiyaçları vardır. Geçen kırk yılın şehadetiyle anlaşıldı ki Yeni Asya ne aldanır ne aldatır. Çünkü o kaynağını Yüce Kur’ân’ımızın ahir zaman asrındaki nurlu tefsiri Risale-i Nurlardan almıştır.

Mensupları ise her hal ve şartta sulh, asayiş ve emniyeti manevî muhafızlarıdır.