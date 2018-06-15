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15 HAZİRAN 2018 CUMA - YIL: 49

Bayramda beslenmeye nasıl başlamalıyız?

Abdurrahim ÖZYURT
15 Haziran 2018, Cuma 01:21
Ramazan ayı bereketiyle gelip maddî ve manevî olarak bizleri iyileştirmesinin yanı sıra beslenmemizde de faydalı değişikliklere sebep oluyor.

Tuttuğumuz orucun bize sağladığı faydalardan en önemlisi beden sağlığımızın korunması, sindirim sisteminin dinlenmesini, daha sağlıklı kalori yakmayı ve sindirim sistemi sağlığı iyi olmayan kişilerde, gıdaların enerjiye dönüştürülmesi ve yağ yakımına ciddî fayda sağlıyor. Ramazan ayı boyunca beslenmemizde oluşan değişikliğin, Ramazandan sonra ne şekilde ayarlamamız gerektiğini kısaca anlatmamız gerekirse bayramda normal yeme düzenine geçişte bazı konulara dikkat etmemiz gerekir.

Uzun saatler boyunca tutulan oruç metabolizmayı yavaşlatır ve vücudumuz bu sisteme alışır. Bu sebeple Ramazan’ın hemen ardından gelen Ramazan Bayramı’yla birlikte, yemeğe aşırı yüklenmeden dolayı metabolizmada düzensizlikler meydana gelebilir ve beraberinde sağlık sorunları ortaya çıkar.

Bayramın en güzel yanı, ziyaretler ile birlikte kurulan bayram sofralarıdır. Bir aylık oruç süresinin ardından birdenbire tüketilen aşırı yemekler, ağır şerbetli tatlılar, çikolata ve şekerlemeler sindirim sisteminde çeşitli rahatsızlıklara yol açar. Bunların en önemlisi hazımsızlık, mide ve bağırsak problemleridir. Bu gibi sorunları ortadan kaldırmak için Ramazan sonrasında günlük beslenmemize dikkat etmemiz gerekiyor. Ramazan’da kazandığımız yeme alışkanlığına bayramdan sonra da devam etmemiz gerekir. Aslında Ramazan bizlere az yiyerek yaşanabileceğimizi öğretiyor. Bunun için bayram ziyaretindeki ikramların cazibesine kapılıp az yeme alışkanlığımızı bozmamamız gerekir.

Oruçluyken iftar ve sahur olmak üzere ikiye inen öğün sayısını arttırırken itinalı davranmak gerekir. Oruçluyken yavaşlayan metabolizmayı hızlandırmak için ara öğün alışkanlığı çok önemlidir. Sadece ikram edilen tatlılarla öğün geçiştirmek yapılabilecek en büyük hatalardan biridir. Ramazan Bayramı’nda ana öğünlerde karbonhidrat, protein, yağ, vitamin ve mineraller bakımından zengin beslenmeli, kahvaltı asla aksatılmamalı, su tüketimine ağırlık verilmelidir. Ramazan Bayramı boyunca tatlı, çikolata tüketimine çok dikkat edilmeli, aşırı yeme eğiliminden mümkün olduğunca uzak kalınmalıdır. Mümkünse meyveli ve sütlü tatlılar tercih edilmelidir.

Ramazan süresince yediğimiz sahur yemekleri, Ramazan sonrasında asla gece yemek şeklinde sürdürülmemelidir. Muhtevası bilinmeyen ürünler, kızartmalar, kavurmalar, salam sosis vb. yiyeceklerden de her zamanki gibi uzak durulmalıdır.

Özellikle bayram süresince sıvı alımı arttırılmalı, günde yaklaşık 1.5-2 litre su içilmelidir. Daha sağlıklı, huzurlu ve mutlu bayramlar geçirmeniz dileğiyle iyi bayramlar…

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