Doymak için mi? Sağlık için mi?

Beslenme, hayatımızı devam ettirebilmemiz için önem arz eder.

Beslenme beden sağlığımızın yanında ruh sağlığımızı da olumlu etkiler. Sağlıklı beslenen bir insan sağlıklı beslenmeyen bir insana göre yaşantısı daha iyidir. “Sağlıklı beslenmek şart mı?” diye bir soru akla gelebilir.

Beslenme, acıktığımız zaman açlığımızı gidermek ve bunu yaparken de ‘dil’imizin memnun edilmesiyle biten bir alışkanlık değildir. Açlık hissi oluştuğu zaman bu hissi herhangi bir besin ile giderilebilir, fakat yediğimiz bu gıda bizim için ne kadar faydalı, ihtiyacımızın ne kadarını karşılıyor diye sormak gerekir.

Öncelikle sağlıklı beslenmeyi tek bir cümle ile özetlemek gerekirse; “Besin değeri yüksek, günlük olarak alınması gereken protein, karbonhidrat, yağ, mineral ve vitaminleri içeren gıdaların dengeli olarak tüketilmesidir” denilir.

Gün içerisinde süt ve süt ürünlerinden, et grubundan (et, tavuk, balık vb.), tahıl grubundan, meyve ve sebze grubundan yeterince faydalanmamız gerekir. Kısaca, doymak için değil sağlımız için beslenmeyiz.

Peki, günlük olarak bunları nasıl düzenleyebiliriz?

Sabah kahvaltılarında daha çok tercih edilen süt ve süt grubunu, öğle ve akşam yemeklerimizde et, tahıl ve sebze gruplarını, ara öğünlerde 1 veya duruma göre 2 porsiyon şekilde meyve grubunu tüketilebilir. Bununla beraber paketlenmiş ürünlerden ve hazır gıdalardan uzak durmamız gerekir. Örneğin susandığımızda su ihtiyacımızı gideren içeçeklerden ziyade su içmeyi, acıktığımızda paketli ürünlerden ziyade normal yemek yemeyi, tatlı ihtiyacımız arttığında hazır tatlılar yerine meyve tüketip tatlı ihtiyacımızı meyveden sağlamayı kendimize alışkanlık haline getirirebiliriz.

Unutmayın hastalıkların başlangıcı sağlıksız beslenmektir. Sağlığınızı düşünüyorsanız beslenmenizi iyi planlayın.