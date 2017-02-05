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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 ŞUBAT 2017 PAZAR - YIL: 47

Hizmet dolu nice yıllara Yeni Asya’m!

Adil SÖYLEMEZ
05 Şubat 2017, Pazar
Matbuat tarihimizin en eski ve köklü gazetelerinden birisi olan gazetemiz Yeni Asya, 21 Şubat’ta inşallah 48. Yaşına girecek.

Risale-i Nur’un medyadaki sesi olan gazetemiz bu vazifesini en iyi şekilde icra etmiş ve icra etmeye de devam etmektedir. 21 Şubat 1970 tarihinde yayın hayatına başlayan gazetemiz Yeni Asya, günümüze gelene kadar bir çok baskı ve sansüre maruz kalmıştır. 21 Mart 1971 ve 12 Eylül 1980 askerî darbelerinde birçok defa gazetemiz toplatılmış ve yayını durdurulmuştur. Ve birçok yazarımıza da cezalar verilmiştir. Bütün bu baskı ve zulme rağmen Yeni Asya susmamış, her dönemde zalime ve zulme karşı demokrasiyle mücadele vermiştir. 

Yeni Asya’yı diğer gazetelerden ayıran en önemli farklar meşveret, şûrâ ve hizmet düsturlarına bağlı olmasıdır. Yeni bir güne çıkacak olan gazete tek bir şahsın kararıyla değil, meşveret kararı ile birçok şahsın reyiyle baskıya gönderilir. Bu yüzden Yeni Asya Demokrat bir gazetedir. Yeni Asya çok sesli bir gazetedir, ancak bu çok seslilik kargaşa meydana getirmez. Bu da Yeni Asya’yı diğer gazetelerden ayıran diğer bir özelliktir.  

Yeni Asya’nın çizgisinden taviz vermemesinin en büyük sebebi Kur’ân-ı Kerîm’in ve Risale-i Nur’un yolundan gitmiş olmasıdır. Allah’ın kelâmına sıkıca bağlı olması Yeni Asya’nın dik duruşunun istinad noktası olmuştur.

Yeni Asya Gazetesi âlemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed (asm ) Efendimizin Sünnet-i Seniyye’sine hürmet gösteren bir gazetedir. Gazetede yayınlanan haber, yazı ve görsellerin tamamı Sünnet’e uygun ve Risale-i Nur’a sâdıktır. Bu hassasiyet Yeni Asya’yı diğer gazetelerden ayıran diğer bir özelliktir.

Yeni Asya, başyazarının Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri’nin olduğu gazetedir. Bediüzzaman Hazretleri her gün Lâhika sayfasında binlerce talebesine (okuyucusuna) ders verir. Yeni Asya’yı her gün okuyan okuyucuları Risale-i Nur’dan binlerce hakikati müşahade eder. Bu müşahade sonucunda derin bir tefekkür hali kaplar okuyucuları. Bu tefekkür hali her gün yeni gazete ile tazelenir. Yeni Asya okuyucusu böylece zihnini Risale-i Nur ile aydınlatır.

Yeni Asya Gazetesi her sayfasında Risale-i Nur derslerinin okutulduğu bir medrese hüviyetindedir. Bu medresenin binlerce talebesi her gün Risale-i Nur Külliyatı’ndan iman dersini alır, imanı kuvvetlenir. Bu sebeple Yeni Asya Gazetesi, Risale-i Nur’daki hakikatleri neşretme ve öğretme noktasında öncüdür.

Yeni Asya Gazetesi’nde şahıs üzerinde durulmaz. Yeni Asya şahsî bir kurum değil hizmet vasfını yüklenen bir cemaattir. Kâr zarar kaygısı gütmeden hak ve hakikati haykıran Yeni Asya Gazetesi, Allah rızasına mazhar olabilmek adına hizmet eden bir neşriyattır. 

Gazetemizin 48. Yaşına gireceği bu günlerde gazetenin okuyucularına büyük görevler düşmektedir. Öncelikle gazetenin geleceğe emin adımlarla yürüyebilmesi için abone sayısının artması büyük ihtiyaçtır. Bu sebeple abone olan okuyucuların en az 1 tanıdığını gazeteye abone yapması bu noktada önemlidir. Sonrasında gazetenin tanıtım ve reklâmı için gerekirse ev ev, sokak sokak gezilmesi okuyucuların üzerine düşen görevlerden olmalıdır. Gazetenin dışında dergi, kitap ve Külliyat satışlarının da arttırılması gazetemiz için faydalı işlerden olacaktır. 

Yazarları ve okuyucularıyla Şahsı Manevî’nin izinde 48. Yaşına girecek olan gazetemiz Yeni Asya, Risale-i Nur’un sesi olmaya devam edecektir. Risale-i Nur’daki ilkeleri kendisine bayrak edinen ve bu bayrağı dünyanın dört bir köşesinde dalgalandıran gazetemiz Yeni Asya, bu vazifesiyle Üstad Bediüzzaman Hazretleri’nin ve Risale-i Nur’un en sadık talebesi ve hadimi ünvanını almayı hak etmiştir.

Aşkla ve gayretle hizmet dolu nice yıllara Yeni Asya’m!

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