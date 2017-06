RAMAZAN SOHBETLERİ

Allah’ın (cc), ‘’Biz O’nu (Kur’ân’ı) Kadir Gecesi’nde indirdik. Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır’’ âyeti Ramazan-ı Şerif’in ne kadar mühim bir ay olduğunu gösteren numunelerden birisidir. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi, Ramazan ayının içerisinde bulunan bir gecedir.

Peygamber Efendimizin (asm), ‘’Kadir Gecesi’ni Ramazanın son on günü içinde arayınız’’ hadisi doğrultusunda bütün Müslümanlar Ramazan ayının son on gününü itikâfta geçirmek isterler. Kadir Gecesi’ni ihya etmek ve bu gecedeki müjdelere nail olabilmek için bir kısım Müslümanlar, Ramazan’ı Şerif’in son on gününü camilere kapanarak ibadet ve zikirle geçirirler. Aynı zamanda Müekked Sünnetlerden birisi olan İtikâf, Kadir Gecesi’nin rahmetiyle kuşanmak isteyen mü’minlerin rağbet ettiği bir sünnettir.

Ramazan-ı Şerif’in bir güzel uygulaması da mukabeledir. Mukabele, Peygamber Efendimiz (asm) ile vahiy meleği Cebrail’in (as) her yıl Ramazan ayında bir araya gelerek, o güne kadar indirilen Kur’ân âyetlerini, karşılıklı olarak okunmasıdır. Bu mukabelede, önce Cebrail (as) okur Peygamber Efendimiz (asm) dinler, sonrasındaysa Peygamber Efendimiz (asm) okur Cebrail (as) dinlermiş. Bu durum, Efendimiz’in (asm) 632’deki vefatına kadar devam etmiştir. Son yıl mukabele iki defa yapılmıştır. Bununla birlikte Kur’ân âyetlerinin unutulmasına meydan verilmemiştir.

Mukabele, Peygamber Efendimizin (asm) sünnetlerinden birisidir. Mukabele, Sünnet-i Seniyye içerisinde en faziletli sünnetlerden birisidir. Günümüzde bir kısım Müslümanlar mukabele sünnetini ifa etmektedirler. Camilerde veya evlerde karşılıklı olarak Kur’ân-ı Kerîm’lerin okunduğu hem okuyanların hem de dinleyenlerin hatim sevabı aldığı bu hoş sünneti yerine getirmek bütün Müslümanlar için yararlı bir vaziyettir.

Bir Ramazan gecesi nazil olan mukaddes kitabımız Kur’ân hâlâ bizlere rehber olmaya devam etmektedir. Bu rehberin ışığında ilerleyen mü’minler önlerine çıkan her türlü belâya karşı mücadele edebilirler. Ramazan-ı Şerif’in bize bir hediyesi olan Kur’ân-ı Kerîm’i yaşayabilmek için onu hayatımıza rol model yapmalıyız. Eğer Kur’ân’ı hayatımıza rehber yapamazsak Kur’ân’dan gereken nasibimizi alamayız.