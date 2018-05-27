Yok böyle bir şey!

Hükümetimiz problemleri çözmek için harikulâde bir yol buldu.

Bir konuda rahatızlık veren bir husus varsa o konuyu reddediyor, üstünü kapatıyor, yok hükmünde sayıyor veya hiç tanımıyor. Anayasa Mahkemesi işine gelmeyen bir karar mı aldı? Yapıştırıveriyor cevabı: “Tanımıyoruz, saygı da duymuyoruz!” Birleşmiş Milletler, NATO, Avrupa Birliği, AİHM ve benzeri bir kurum Türkiye’yi eleştiren bir şey mi yayınladı? Tepkiler hazır: “Yok hükmündedir, bizi bağlamaz” Doların ateşi mi çıktı, hemen hükmü veriyor: “Dolar aslında o kadar yüksek değil” Dolar biraz daha yükseliyor: “Gerçek dolar kuru bu değil”, dolar rekorlara doymamaya başlıyor: “Bu dolar kurunu kabul etmiyorum!”

Et Fiyatlarını İndirme Bakanı Fakıbaba, bir kilo etin 70 TL’ye alındığını söyleyenlere “Bizim hanım 29 liraya alıyor, sen 70 liraya alıyorsan senin problemin” diyor. Tavuk üreticileri ile yaşanan bir problemden dolayı üretimin % 80 dolayında azaldığı, yirmi gün yetecek kadar tavuk kaldığı ve yakın zamanda tavuk fiyatlarının ikiye katlanacağını söylüyorlar. Sayın Bakan aynı mantıkla hareket edip “Bizim hanım hep 29 günlük tavuk olduğunu söylüyor, 20 günlük kalmış gibi hissediyorsanız sizin probleminiz” diyebilir. Yakında tavuk ithalatına da başlayabiliriz anlayacağınız. O zaman, et ithalatı için sıradaki parça vatandaştan geliyor: “Karkası gelmez etlerinin, bıktık illallah! Biri biterken öbürü de başlar, vermesin Allah...”

Yok Edilecek Bakanlıklar

Haberlere aksettiği kadarıyla mevcut iktidar, 24 Haziran sonrası hayata geçirmeyi planladığı hükümet sisteminde bazı bakanlıkları kaldırmayı ve onların görevlerini başka bakanlıklara devretmeyi düşünüyormuş. İşte o bakanlıkların listesi:

Ekonomi Bakanlığı:

Ekonomi çok iyiydi, hep iyi, daha da iyi olacak. Ahit var sonuçta... Zaten iyi giden bir iş için ayrı bir bakanlığa gerek var mı?

Kültür ve Turizm Bakanlığı:

Kültürel alanda iktidar olunamadığının itirafı gelmişti. Zayıf olunan konuda ayrı bir bakanlık da gereksiz olur, güçlenene kadar kapansın.

Avrupa Birliği Bakanlığı:

Bu haçlı ittifakının bizi alacağı yok, oyalayıp duruyorlar. Durmadan insan hakları, demokrasi diyerek yeni kriterler çıkarıyorlar. Bakanlığı komple kaldıralım, boşuna masraf çıkarmasın, AB düşleri suya düşse de bakanlık suyla çalışmıyor sonuçta...

Gençlik ve Spor Bakanlığı:

Dindarlığı meçhul, fakat kindar bir gençlik yetişiyor kendi kendine. Gençler de sporun kendisiyle değil, bahisleriyle ilgileniyorlar. İyisi mi kendi hallerine bırakalım gençleri...

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı:

Buğdaydan samana, pirinçten nohuta, mısırdan kesilmiş ete kadar her şeyi ithal eder olduk. Gümrük işlemiydi, vergisiydi derken, mallar bize ulaşana kadar türlü türlü eziyet ve sıkıntı... Bakanlığı kaldırmak yetmez, bence komple gümrük müessesesini kaldıralım ki vatandaş rahat etsin, ucuz ucuz ihtiyaçlarını karşılayabilsin.

Kalkınma Bakanlığı:

Devlet partisine dönüşmüş olan iktidarın ismindeki K harfinin kalkınma olduğunu biliyor muydunuz? Son dönem büyüme oranlarında rekorlar da kırıyoruz, alışkanlık yaptı. Büyüme tekerleği dönmeye başladı mı kendi kendine devam eder. Bakanlık falan karıştırmaya gerek yok.

Kısaca hükümet, iyi yapabildiğini düşündüğü şeyleri gözü kapalı da yapabileceğini düşünüyor. İyi yapamadığı şeylerle ne kadar uğraşırsa uğraşsın düzeltemeyecekse gözlerini kapatıp onları görmezden geldiğinde, problemin çözülmüş olabileceğine inanıyor.

Sakın Dışarıda Denemeyin!

Ben dahi bir parça tecrübe edeyim dedim, yumdum gözlerimi... Gerçekten de problemlerimin çoğunu görmemeye başladığımı fark ettim, fırsattan istifade “İstanbul’u dinledim gözlerim kapalı” ve fakat “Bu şehir o eski İstanbul mudur?” mısrasıyla kendime geldim. Dışarıda, hele metrobüs istasyonlarında kimse gözlerini kapamasın, tavsiye etmiyorum. Allah muhafaza, gözleri fazla kapalı tutarsanız düş görmeye başlayabilirsiniz. “Düş güçler” saldırır hemen, ona göre...

Adnan Nacir

adnannacir@gmail.com

