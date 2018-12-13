Edebiyatçılar Konuşuyor

Hazırlayan: Şüheda Kale

•Bu kadar adam gördüm, içlerinden hiçbiri dünyadan hoşnut değil, hiçbiri de dünyadan gitmek istemez. -Namık Kemal • Dünya ana değmez ki cefasın çeke âdem. -Ruhî-i Bağdadi • Geh safa buldu gönül ayinesi gah keder. Böyledir hal-i cihan böyle gelir, böyle gider. -Yetim Ali Çelebi • Bir başka âlemin bekleme odasıdır bu dünya… -Victor Hugo • Yürü fani dünya, sana gelende gülmüş var mıdır? -Yunus Emre • Şu yalan dünyanın sonu hiç imiş, Akşam gelip konan sabah göç imiş. -Pir Sultan Abdal • Dünya ile ahiret doğu ile batı gibidir. Hangisine yaklaşırsan muhakkak öbüründen uzaklaşırsın. -İmam-ı Gazali

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