Edebiyatçılar Konuşuyor

•Bu kadar adam gördüm, içlerinden hiçbiri dünyadan hoşnut değil, hiçbiri de dünyadan gitmek istemez.
-Namık Kemal
• Dünya ana değmez ki cefasın çeke âdem.
-Ruhî-i Bağdadi
• Geh safa buldu gönül ayinesi gah keder. Böyledir hal-i cihan böyle gelir, böyle gider.
-Yetim Ali Çelebi
• Bir başka âlemin bekleme odasıdır bu dünya…
-Victor Hugo
• Yürü fani dünya, sana gelende gülmüş var mıdır?
-Yunus Emre
• Şu yalan dünyanın sonu hiç imiş, Akşam gelip konan sabah göç imiş.
-Pir Sultan Abdal
• Dünya ile ahiret doğu ile batı gibidir. Hangisine yaklaşırsan muhakkak öbüründen uzaklaşırsın.
-İmam-ı Gazali