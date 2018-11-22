Hadislerle Cennet: Cennete giren nimeti görür, sıkıntı çekmez

Hazırlayan: Hülya Çelik

- Hz. Aişe (r. anha) rivayet ediyor:

Doğru yolda olunuz, orta yolu tutunuz. Alacağınızla bol mükâfatla sevininiz. Biliniz ki, sizden biriniz kendi ameliyle Cennete giremeyecektir. Ben de giremem. Ancak Allah beni bağışlaması ve rahmetiyle kuşatırsa o hâriç.

Buhari, İman: 29; Rikak: 18

- Ebu Hüreyre’den (ra) rivayetle:

Cehennem nefse hoş gelen şeylerle, Cennet ise nefsin hoşuna gitmeyen şeylerle kuşatılmıştır.

Buhari, Rikak: 28

- Ebu Hüreyre (ra) rivayetle;

Cennete giren nimeti görür, sıkıntı çekmez. Elbisesi eskimez, gençliği zail olmaz.

Müslim, Tirmizi

- Büreyde (ra) rivayet ediyor:

Cennet ehli günde iki defa Allah’ın huzuruna çıkar. Allah onlara Kur’ân okur. Onlardan her biri amellerine göre orada inci, yakut, zümrüt, altın ve gümüşten minber üzerine otururlar. Gözleri hiçbir zaman bu kadar aydın olmamıştır. Bundan daha değerli ve güzel hiçbir şey dinlememişlerdir. Sonra tekrarına kavuşmak ümidiyle ertesi günü bekler halde gözler aydınlatıcı diğer Cennet nimetlerinin yanına dönerler.

Hakim’den

***