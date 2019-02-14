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19 ŞUBAT 2019 SALI - YIL: 49

İleri yaştakiler sosyal medya ile yalnızlığı aşabiliyor

14 Şubat 2019, Perşembe 00:31
65 yaş üstü kullanıcılar, sosyal ağlar sayesinde akraba ve dostları ile daha sık iletişim kurarak yeni sosyal çevrelere dahil oluyor.

Teknolojik gelişmeler sadece gençlerin değil yaşlıların da günlük hayatlarında değişikliğe sebep olabiliyor.

AA’da yer alan bilgiye göre uzmanlar, sosyal medyayı aktif kullanan yaşlıların sosyal ağlar sayesinde yalnızlık duygusunu yenebildiğini ve sağlıklarının olumlu yönde etkilenebileceğini,  burada artan iletişim çeşitliliğinin yaşlıların hayat motivasyonunu arttırabileceğini de bildirdi. Yalnız sosyal medyanın olumsuz etkilerine de dikkat etmek gerekiyor.

Sosyal medya için eğitim verilmeli

Yaşlıların dijital ortamı kullanırken destek alması gerektiğine vurgu yapan Sosyal Medya Uzmanı Doç. Dr. Levent Eraslan, “Yaş almış bireyler, sosyal ağlardaki iletişim çeşitliliği ile yalnızlık duygusunu yenebilmekte ve yaşam motivasyonları da artabilmektedir. Yaşlılar bu ağların teknik altyapı ve uygulamalarını kavrama ve uygulamada bazı aksaklıklar yaşıyor. Bu da zaman zaman dijital eşitsizliğe yol açıyor. Yaş almış kişilerin sosyal medyayı gereği gibi kullanabilmeleri için Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı Halk Eğitim Merkezleri’nde, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı birimleri gibi çeşitli kurumların kısa süreli eğitim vermeleri, dijital dolandırıcılığa karşı uyarıcı bilgilerin de kolluk güçleri tarafından mutlaka yaş almış kişilere iletilmesi gerekiyor. Ayrıca yerel yönetimler de kendi eğitim merkezlerinde özellikle uygulamalı eğitim vermeliler” şeklinde konuştu.

Sosyal medyanın güvenli kullanılması şart

Ufuk Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Eda Karacan ise sosyal medya kullanan yaşlıların yeni gruplara dahil olarak akranları ile yeni ilişkiler geliştirebildiğini belirtti. Yeterli bilgi ve birikime sahip olarak, güvenli bir şekilde sosyal ağları kullanan yaşlıların sosyalleşebildiğini anlatan Karacan, şunları söyledi: “Güvenli sosyal medya kullanımı, ileri yaştaki bireylerin hem fiziksel kısıtlılıktan kurtulmuş olarak akraba ve dostları ile sosyal bağlarını devam ettirebilmesine, doyumlu ilişkiler yaşamasına ve yeni sosyal ilişkiler geliştirmesine imkân vermektedir. Sosyal medyanın, ileri yaşta görülen depresif semptomlar ve fiziksel rahatsızlıkların azalması gibi olumlu etkileri bulunmaktadır. İlgili bir kurama göre yaşlı yetişkinler ne kadar aktif ve katılımcı olurlarsa yaşamlarından doyum alma olasılıkları da o kadar yüksektir.”   

Kübra Ünüvar - İstanbul

Etiketler: sosyal medya, ihtiyar
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