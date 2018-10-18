İngiltere’de “İntiharları Önleme Bakanı” atandı

İngiliz hükümeti intiharları önlemekten sorumlu bakan atadı. Geçen yıl 6 bine yakın intiharın yaşandığı ülkede, Ocak ayında da “Yalnızlık Bakanlığı” kurulmuştu.

İngiltere’de hükümet, “İntiharları Önlemekten Sorumlu Bakan” atadı. İngiltere Başbakanı Theresa May, Sağlık Bakanlığı bünyesinde Jackie Doyle-Price’ı “İntiharları Önlemekten Sorumlu Bakan” olarak atadığını duyurdu. 5 bin 821 kişinin geçen yıl kendi hayatına son verdiği İngiltere’de, intihar riski kadınlara göre 3 kat fazla olan erkeklerin çoğunlukla 45-49 yaşlarında bu karara yöneldiği belirtiliyor. İngiliz hükümeti, intiharla mücadele programı kapsamında bu konudaki çalışmalara öncülük eden sivil toplum kuruluşu Samaritans’a da 1 milyon 800 bin sterlin kaynak ayıracağını duyurdu. Yeni bakanlığın, dünyada intiharla mücadele için kurulan ilk bakanlık olduğu belirtiliyor.

“Yalnızlık Bakanlığı” da var

Ülkede geçen Ocak ayında da “Yalnızlıktan Sorumlu Bakanlık” kurulmuştu. Tracey Crouch’un atandığı yeni bakanlıkla hükümet, sivil toplum örgütleriyle çalışarak yalnızlık ve sosyal izolasyonla mücadele edeceğini açıklamıştı. İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetlerinden (NHS) geçen ay yapılan bir açıklamada, soğuk hava ile yalnızlığın kış aylarında ölümcül olabileceği uyarısında bulunulmuştu. Ülkede, geçen yıl yayımlanan bir rapor da yalnızlığın günde 15 adet sigara içmek kadar kötü olduğunu ortaya koymuştu. Rapora göre, 18-34 yaşlarındaki genç engelli yetişkinlerin yüzde 85’i kendilerini yalnız hissederken, 75 yaş üstü 200 binden fazla kişi bir aydan fazla süredir akraba ya da arkadaşlarıyla sohbet etmediklerini bildirmişti.