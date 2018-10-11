Maneviyat ve cemaat ömrü uzatıyor

Araştırmacı Dan Buettner, National Geographic için yaptığı araştırmasının sonunda, dünyanın en uzun yaşayan toplumlarını keşfetti.

“Blue Zones” olarak adlandırılan o toplumlarda ortalama yaşama süresi hem çok uzun hem de hastalıktan uzak ve kaliteli bir hayata sahipler. İşte o toplumların uzun yaşamalarının sırları:

1. Okinawa Adası, Japonya - 2. Ikaria Adası, Yunanistan - 3. Nicoya, Costa Rica - 4. Sardunya Adası, İtalya - 5. Loma Linda, California

Bu toplumlarda sağlıklı bir beslenme şekli dışında ailenin ve arkadaşlığın önemi çok büyük. Birçok Batılı ülkede aile büyükleri huzur evine gönderilirken, Blue Zone’larda yaşlanmak kutlanılıyor. Sardunya Adası'nda aile büyükleri ve bütün gençler bir arada yaşıyor ve bu da ailenin yaşlı üyelerine yaşama sevinci vererek ömürlerinin uzamasını sağlıyor.

Okinawa’da çocuklar 5 yaşında “moai” adı verilen gruplarla tanıştırılıyor ve gruptaki diğer üyelerle birlikte büyüyüp, hayat boyu sürecek olan dostluklar kuruyorlar. Son olarak, bu toplumlar maneviyata önem veriyor. Aynı inanışlara sahip insanlar cemaatler halinde yaşayıp; duâ ediyorlar, istirahat ediyorlar, dünyaya pozitif bakıyorlar ve meditasyon yaparak stresten uzak yaşıyorlar. Biz bunu, bir Müslüman olarak kendimize uyarlayacak olursak;

* Dinimizin de emrettiği gibi sağlıklı temiz gıdalarla beslenmek.

* Yine dinimizin bir emri olan ana babaya iyilik etmek, yaşlanıp bakıma muhtaç olduklarında bakımını üstlenmek.

* Maneviyata önem vermek, farzları yerine getirmek.

* Duâ etmek, pozitif bakmak.

* Hayat boyu sürecek dostluklar kurmak.

* Cemaatler halinde yaşamak.