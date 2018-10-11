Nasıl yaşarsan öyle gömülürsün

Rusya’ya bağlı Başkurdistan Cumhuriyeti’nin başşehri Ufa da sıra dışı bir mezar taşı yapıldı.

Şehrin Güney Mezarlığı’nda 25 yaşındaki Rita Şameeva adlı genç kızın mezarı üzerine iPhone 6 şeklinde mezar taşı dikildi. Sputnik’te yer alan haberde, bu sıra dışı mezar taşının yaptırılmasının sebebi kızın Apple ürünlerinin Rusya’ya sevkiyatıyla uğraşması olarak belirtildi.

Bu olay akıllara Osmanlı döneminde ki mezar taşlarını getiriyor. Osmanlı döneminde kişinin ilim derecesine göre, yaşarken meşgul olduğu şeylere göre veya dünya ve ahirete bakışına göre mezar taşlarının başına çeşitli semboller konuluyordu. Meselâ lâle çiçeğinde Allah’ın birliğini, azametini ve Allah sevgisini, Gül’de Hz. Peygamber (asm) sevgisinin boyutlarını, servi ağacında Cenâb-ı Hakk’a boyun eğmeyi ve tevekkül içinde kadere rızayı, hançer motifi ile mevtanın çok kısa bir ömür sürdüğünü veya salgın bir hastalıktan öldüğünü, hurma meyvesi ile ahirette Cennette olmayı, üzüm salkımı ile bereketi ve bolluğu, hayat ağacı ile dünyadan göğe yükselmeyi ve yaşarken asil bir soya mensup olunduğunu anlarsınız.

Bütün bunlar göz önünde bulundurulduğunda, “Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz, nasıl ölürseniz öyle dirilirsiniz.” Hadis-i Şerif’i akıllara geliyor. İnsana adeta “nasıl yaşarsanız öyle gömülürsünüz” dedirtiyor. Bizlere bir kez daha, yaşanan dünya hayatının ahirete giderken bir bekleme salonu olan kabir hayatını dahi nasıl etkilediğini gösteriyor.

HABER: FETHİYE SONGÜL AKAY