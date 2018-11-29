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29 KASIM 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Öbür dünyaya daha iyi bir yolculuk

29 Kasım 2018, Perşembe 00:51
Gana'da birçok kişi, sevdikleri eşyalara benzetilerek tasarlanan tabutlarla gömülüyor. Böylece daha iyi bir yolculuk yapacaklarına inanıyorlar.

Gana'da birçok kişi, statülerini, kişiliklerini ve hayatteyken gerçekleştiremedikleri arzularını yansıtan tabutlarla gömülüyor. Gazeteciler Fellipe Abreu ve Henrique Hedler, başşehir Accra ve Kumasi şehrindeki tabut atölyelerini ziyaret etti. Dünyanın en büyük kakao üreticilerinden biri olan ülkede, kırsal kesimdeki aileler genellikle kakao çekirdeği şeklindeki tabutları tercih ediyor. Bunun gibi bir tabutun fiyatı 1000 dolara kadar çıkabiliyor. Ülkedeki çiftçilerin çoğunun günlük kazancı 3 doların altında.Tabut için köylülerin aralarında para topladığı belirtiliyor.

Özel tabutlar yapılıyor

50 yıldır tabut yapan Eric Adjetey'e göre kırmızı renkli acı biber renkli ve kolay öfkelenebilen bir kişiliği temsil ediyor. "Mercedes Benz", en fazla ilgi gören tabutlardan biri. Ölen kişinin mezarı, buna uygun olarak kazılıyor. Tabut ustası Steve Ansah, "Bu tabutlar, ölen kişinin yüksek statüsünü temsil ediyor" diyor. Bu tabutlar yerel dilde Abeduu Adekai (atasözü kutusu) olarak anılıyor. Bunun sebebi her tasarımın sembolik bir anlamının olması. Uçak şeklindeki tabutlar da çok tercih edilen tasarımlar arasında. Tabut ustalarına göre uçaklar, "Ölen kişinin diğer dünyaya iyi bir yolculuk yapması" dileğini simgeliyor. Tasarım tabutlara ilginin artmasıyla, son yıllarda çok sayıda tabut atölyesi açıldı.

Ahiret inancı tabutlara yansıyor

Tabut ustaları, 20'den fazla ülkeden sipariş aldıklarını, Güney Kore, Rusya, ABD ve Danimarka'dan bu sanatı öğrenmek için öğrencilerin geldiğini söylüyor. Evet ahirete olan inanç, insanların tabutlarına kadar yansıyor. Tabutlarını Dünyada iken ulaşamadıkları ve beğendikleri eşyalara benzeterek, daha iyi bir yolculuk yapmak istiyorlar. Bunun için çalışarak ölmeden önce hazırlık yapıyorlar. Tabi ki, tabutların süslenmesiyle daha iyi bir yolculuk sağlanmaz. Ancak Dünya hayatında Ahiret inancıyla yaşayıp, Allah’ın emir ve yasaklarına uyulduğunda gerçekten iyi bir yolculuk yapabiliriz. Çünkü nasıl yaşarsak öyle ölür ve öyle gideriz.

Etiketler: gana
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