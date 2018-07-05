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5 TEMMUZ 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Ölüm gelmiş cihane, hastalıklar bahane

05 Temmuz 2018, Perşembe 02:26
Birleşik Krallık Kraliçesi Elizabeth’in ölmesi durumunda yapılacak cenaze töreninin provası gerçekleştirildi.

İngiltere kraliçesi 2. Elizabeth için cenaze töreni provası yapıldı. Cenaze törenine üst düzey bakanlar da katıldı. 

92 yaşındaki Kraliçe Elizabeth’in ölümünün resmî olarak açıklanmasının bir gün sonrasında ‘London Bridge’ adı verilen plan uygulanacak, 10 gün yas ilân edilecek. Prova kararı Kraliçe’nin geçtiğimiz günlerde rahatsızlanmasının ardından alındı.

10 gün yas ilan edilecek

Hürriyet Gazetesi’nin İngiliz Daily Mail Gazetesi’ne dayandırdığı habere göre 92 yaşındaki Kraliçe’nin öldüğü resmî olarak açıklandıktan bir gün sonra “London Bridge” adı verilen plan uygulanacak. Bu plan çerçevesindeki bütün hazırlıklar önceki gün bazı üst düzey bakanların da katılımıyla gizlice tatbik edildi. Haberde politikacıların ilk kez kamu personelleri ile birlikte aynı odada plan üzerinde görüştükleri ifade edilirken, Kraliçe’nin ölümünün ardından Başbakan Theresa May´in millete sesleneceği ve 10 gün yas ilân edileceği ifade edildi.

Ölüme her an hazır olmalıyız

“Her nefis ölümü tadacaktır” âyeti (Âl-i İmran Suresi 185.) ölüm gerçeğinin ve kaçınılmazlığının bir ilanıdır. Ölüm mümin için bir terhistir. Bu dünyadaki vazifesinin sona ermesi, ahirette mükâfatının alınmasıdır. Bu sebeple mümin hayatını ölüm sonrasına göre tanzim eder, ebedî kalacağı yere hazırlanır. Bediüzzaman Hazretleri Mesnevi-i Nuriye’de bu konuyla ilgili şöyle bir tavsiyede bulunur: “Sen burada misafirsin ve buradan da diğer bir yere gideceksin. Misafir olan kimse, beraberce getiremediği bir şeye kalbini bağlamaz. Bu menzilden ayrıldığın gibi, bu şehirden de çıkacaksın. Öyle ise, aziz olarak çıkmaya çalış. Vücudunu Mucid’ine feda et; mukabilinde büyük bir fiyat alacaksın.” Demek, önemli olan ölümden önce ölüm sonrasına hazırlanmaktır. Yoksa dünyada ölüm törenine hazırlanmak neye yarar?

Etiketler: ölüm, mevt, tefekkür, elizabeth, prova
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