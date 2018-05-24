''Ölüm'' hakkında kim ne demiş?

“Kendi cenazem”

Özellikle oturup hayal etmedim, ama bir meditasyon sırasında kendi cenazemi yaşadım. Herkes ağlıyordu… Güzeldi ve çok huzurluydu. Ölümden o zamana kadar çok korkuyordum.

(Model ve sunucu Çağla Şikel “Hiç kendi cenazenizi düşündünüz mü?” sorusunu böyle cevaplamış.)

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“Ölüm ne zaman gelecek?”

“İster istemez yattığım zaman tek düşündüğüm şey “ölüm,” oluyor. “Geç bile kaldın Adalet, bu ne zaman gelecek” diyorum. “Gelmedi” diyorum. Vallahi durmadan bunu düşünüyorum. Bu o kadar büyük bir bulmaca ki, şu kadarını söyleyebilirim: “Adalet, öleceksen acı çekmeden öl”. Yaşamak iyi, ama acı çekerek yaşamak başka. Yıpranarak ölmek başka.”

(Yazar Adalet Ağaoğlu, 89 yaşında)

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“Öleceğini bile bile yaşamak”

“İnsan, öleceğini bile bile nasıl yaşar? Ya çıldırır ya da öleceğini unutur…

(Şair Nazım Hikmet Ran)

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“Ölüm, yeniden doğuş”

“İnsan ruhunun ölümsüz olduğuna inanıyorum. Ölüm, ölüm değil. O yeniden bir doğuş. Bir tırtıl nasıl bir kozaya dönüşüyorsa, ölümden sonra da bir hayat var ve bu, insanda korku verici şekilde kendini gösteriyor. Telefonun fişini prizden çekmek kadar basit aslında.”

(Yönetmen ve yazar Andrei Tarkavsky 54 yaşında vefat etti.)