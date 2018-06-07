''Ölüm'' hakkında kim ne demiş?

“Dünyayı lay lay lom sanmışım”

“Ergenlik yaşıma kadar olan 12 yılı bir kenara çıkartırsak, geriye 57 yıl kalıyor. Dönüp bakıyorum, bir arpa boyu yol alamamışım! Şu an, gözlerimi kapatıp, ölüm şerbetini içsem, "Rabbime ne yüzle varacağım?” diye kendime soruyorum, bir cevap alamıyorum. Demem o ki, dünyayı lay lay lom sanmışım!”

(Yazar Kâzım Öztürk, 69 yaşında)

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“Ölümü tefekkür ettikçe dirileceğiz”

Yaşam alanları, eğlence mekânları, alış veriş merkezleri, yeşil alanları derken, insanoğlu devasa gökdelenlerin gölgesinde hiç ölmeyecekleri üzerine hesap yapıyorlar… Hiç ölmeyecekmiş gibi yaşayanlar, hiç ölmeyecekmiş gibi tüketiyorlar… Belki ölümü tefekkür ettikçe dirileceğiz… İşte o zaman kaldırılan her cenazede kendi tabutunu taşıyan, kazılan her mezara kendini gömen kâmil insanlarımız olacak.

(Yazar Ramazan Kayan)

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“Ben vefat ettim”

“Hepinizin bildiği gibi, elhamdülillah ben vefat ettim. Daha ilk günden itibaren beni destekleyen ve benimle bu yolculuğa çıkan tüm takipçilerim için kısa bir video çekmek istedim. Gördüğünüz gibi bu hayatta, istediğimiz her şeye sahip olduk. Paralar, lüks arabalar vs. Allah herkese ne zaman öleceğini bilme fırsatı vermiyor. Çoğumuz aniden ölüyoruz. Onun için kardeşlerim, hayatınız boyunca uğruna çalıştığınız bir gayeniz olsun. Vallahi mahşer gününde buna ihtiyacınız olacak.”

(Kanser hastası olduğunu öğrendikten sonra bütün servetini hayırlı işlere harcayan Avustralyalı milyarder Ali Banat, vefat etmeden önce çektiği video ile bu mesajları bırakmış.)