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21 HAZİRAN 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

''Ölüm'' hakkında kim ne demiş?

21 Haziran 2018, Perşembe 00:45

 “Ahirete inanmayan için ölüm bir felâkettir”

Ölümden sonra hayatın olmadığına inananlar için ölüm bir felâkettir, en büyük afettir. Onun için de çok acıdır. Hatta ahirete inanmayanlar için sadece ölüm değil, dünya hayatı da acıdır, anlamsızdır. Çünkü dünya hayatını anlamlı kılan ahiret inancıdır. Bundan dolayı da inançsız kişiler genellikle karamsardır, aralarında intihar olaylarına da sıkça rastlanır.

(Prof. Dr. Süleyman Uludağ, 78 yaşında)

 “Kıyamet kopsa”

İnsan tuhaf varlıktır. Öleceğini bilir, ama sıklıkla unutur. Kimse kendine konduramaz. Ancak bir cenazede, bir yakınını kaybedince idrak edersin. Sonra unutursun. Bir mecliste konuşurken “hepimizin gideceği yer orası” dersin, ama neresi bilmezsin. Eğlence programına ölümle başlanır mı? Ama söylemem lâzım. Bil çok az zamanın kaldığını ve neşene bak. Çünkü öbür tarafta hesap kitap var. İnancına göre sıraya dizecekler. Düşünsene şu an kıyamet kopsa milyarlarca insan mahşer meydanına dökülecek. Herkes telâşlanacak. Tüm kültürlerde anlatılan bir açık büfe Cennet var. Bu yüzden herkes Cennete gitmek istiyor. Cennet tabelâsını gördün mü yavaş yavaş ilerlemeye bak. Tabi Cehennemde yanmadan da olmaz. Biraz bronzluk iyidir. Cehennemi turbo fırın gibi düşün, günahının derecesini giriyorlar ona göre yanıp çıkıyorsun.

(Komedyen Cem Yılmaz, 45 yaşında)

Etiketler: ölüm, mevt, tefekkür
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