''Ölüm'' hakkında kim ne demiş?

Ahiret Sayfası'ndan...

“Ölmek kavuşmaktır”

“Ne için değil, nasıl yaşadığımıza ve nelerin uğrunda ömür tükettiğimize dikkat! İlkokuldan üniversiteye kadar her öğrencinin dilinde imtihan, imtihan… Bir defaymış, dikkat ve çalışma istermiş… Doğrudur… Her insan ebediyetin talebesidir. Asıl imtihan bir kere olan… Gitmeden varılmaz… Ve ölmek kavuşmaktır! “

***

Tıklayınız:

Selim Gündüzalp dualarla ebediyete uğurlandı...

***

“Her gün bir yaprak daha düşüyor”

“Ölüm denen gerçek her gün biraz daha yaklaşıyor. Her geçen gün, yaşlı olsun, genç olsun, bütün insanların ömür takviminden bir yaprak daha düşüyor ve herkes kaçınılmaz biçimde hayatının sonuna doğru yol alıyor. Bunu, her gün yaşadığımız sayısız örnekle görüyoruz. İnsanın varlığı yalnız dünya hayatı ile sınırlı değildir.”

(Yazar Adnan Gönül)