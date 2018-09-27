''Ölüm'' hakkında kim ne demiş?

“Ölüm hayata dinamizm katar”

“Ölüm dikkati hayata dinamizm katar. Hayata anlam katan en önemli işaret taşlarıdır her bir ölüm. İslâm toplumlarında ölüm hayatın içindedir. Hayatla barışık ölüm duygusu, yaşanmışlıkların anlamını yerli yerine oturtur.”

(Yazar Akif Emre)

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“Hayat ölümle devam ediyor”

“Eski İstanbul’da insanlar kabristanlara piknik yapmaya gidiyor, kabristanların üzerinde oturup orada zaman geçirebiliyorlardı. Kabristanlar sökülüp şehirlerin dışına atılmıyordu. Mahallelerin camilerinde hazireler olurdu. Hayat, ölülerle birlikte devam ediyordu. Hayatın burada son bulmadığı, ölümle devam ettiği yönünde çok daha geniş bir zaman algısı vardı. Modernite ise hayatın ölümle son bulduğunu, akıp gidecek bir yeri olmadığını, bu hayatı çok hızlı ve en verimli şekilde kullanmamız gerektiğini telkin ediyor bize.”

(Prof. Dr. Kemal Sayar)

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“Ne ekersen onu biçersin”

“İnsan bu fani hayatta iyi ya da kötü işlediği her şeyin hesabını verecektir. Bu nedenle dünya hayatı aldatıcıdır. Fani hayat, sonsuz olan ahiret hayatını kazanmak içindir. Fani hayatta ne ekilirse, baki hayatta ekilenler biçilecektir. Diken ekenler diken toplayacak, gül ekenler gül koklayacaklardır.”

(Yazar Lütfi Taşçı)