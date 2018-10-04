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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 EKİM 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

''Ölüm'' hakkında kim ne demiş?

04 Ekim 2018, Perşembe 02:11
Yeni Asya Gazetesi Ahiret Sayfası'ndan...

Ölümü kabullenmeyen zihniyet

“Vahşi kapitalizmin fikir babası Amerikalı iş adamı David Rockefeller hiçbir sağlık gerekçesi olmadığı halde sırf uzun yaşamak, kendi ifadesiyle iki yüz yaşına kadar hayatta kalmak için altı kez kalp, üç kez böbrek, iki kez de ciğer nakli yaptırmış. Ahsen-i takvim üzere yaratılışı, yâni hidayet üzere yaratılıp, hidayet üzere ölmeyi inkâr ve reddeden, “Her yeni kalp bana âdeta elektrik veriyor, taze bir enerjiyle hayata yeniden bağlanıyorum” diyen “Tanrısız” Batı’nın üst insan modeli böyle…”

(Yazar Ahmet Doğan İlbey)

***

Hayat kısa

“Şu anda ölsek, neyimiz var geride? 

Baki kalan bu kubbede bir hoş seda imiş. 

“Benim de şöyle bir hoş sedam var” diyebileceğiniz ne var, lütfen söyler misiniz? 

“Benim var” diyebiliyorsanız, bitmiştir. 

Bütün olay budur… 

“Benim hiç yok” diyorsanız, düşün hayallerinizin peşine. 

Hemen şimdi, hiç vakit kaybetmeden.“

Çünkü hayat kısa, hem de çok kısa… 

(Müftü Vehbi Akşit)

***

Edebiyatçılar Konuşuyor

Hazırlayan: Şüheda Kale

Bütün günler ölüme gider

Hayat bir işe yaramadıysa, boşu boşuna geçtiyse, onu yitirmekten ne için korkuyorsunuz? 

Montaigne

Cenaze alaylarının safahat ve gösterişi, ölülere saygıdan çok, dirilerin benlik hırsı ile ilgilidir. 

La Rochefoucauld

İnsanların ölümden korkması çocukların karanlık bir yere girmekten korkmalarına benzer. 

Bacon

Ölüm yalnız dehaya ilişmez. 

Seneca

En büyük felâket ölümdür. 

Cervantes

Bütün günler ölüme gider, son gün ölüme ulaşırız. 

Montaigne

 

 

Okunma Sayısı: 63
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