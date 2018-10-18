''Ölüm'' hakkında kim ne demiş?

Koltuklar, makamlar kalıcı değil...

(Yazar Salih Sedat Ersöz)

“Hiç ölmeyecekmiş gibi, kibirleri ile saltanat sürenler, bir dünya nimetine kavuştuğu anda geçmişini unutanlar, bir koltuk uğruna dostluk ve kardeşlik gibi ulvî değerleri bir çırpıda silip atanlar, vefa nedir bilmeyenler, verdikleri sözleri unutanlar, ahid ve akitlerine bağlı kalmayanlar, insanları kendi menfaatleri için kullanıp atanlar, insan haklarını gasp edenler veya ihlâl edenler, adaletsiz idareciler, hak hukuk tanımayan zalimler; bir gün siz de öleceksiniz. Size de bir gün sıra gelecek. Ölüm bir gün sizi de yakalayacak. Sizin de yakanızdan tutulacak bir gün. Ver bakalım dünyada yaptıklarının hesabını denecek bir gün size de. Bir gün sizde geleceksiniz musalla taşına… Sizde gireceksiniz bir gün o kara toprağa… Nasıl ve ne şekilde öleceğinizi düşündünüz mü hiç? Bu hayat ebedî değil. Koltuklar, makamlar, unvanlar kalıcı değil.”