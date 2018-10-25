''Ölüm'' hakkında kim ne demiş?

Az yaşa, çok yaşa, ölüm gelecek başa

“İnsan derler ya hani, “insan olacak”, adam gibi adam olacak. Yok öyle, boş yere gevezelik yapmayacaksın. Alçak gönüllü olacaksın. Büyüklük taslamayacaksın. Herkese faydalı olmaya çalışacaksın. İkiyüzlülükten kaçınacaksın. Güzel, doğru, insanlarla muhabbetini arttıracaksın ve en önemlisi de ibadetlerini aksatmayacaksın. Haramdan kaçınacaksın. Az yaşa, çok yaşa, ölüm gelecektir başa.

(Yazar Sami Başar)

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Azrail’e rica

“Annem de babam da hastalıklarının son dönemlerinde artık birilerine muhtaç hale gelmişti. Yaşam kaliteleri giderek düşmüştü. Bir yerden bir yere yürümek için dahi başkalarından destek alıyorlardı. Onlar için bu yaşam şeklinin ne kadar ağır olduğunu bir hekim olarak, bir evlât olarak gözlemliyordum. Ölümün daha iyi olduğunu düşündüklerini bakışlarında görüyordum. Akıl sağlıkları tam yerindeydi. Fakat bedenler yorulmuştu, hastalıklarla hırpalanmıştı. Her ikisinin de başkalarına muhtaç olarak devam ettirebilecekleri yaşam, kabul edemeyecekleri bir süreçti. Hatta annemin “Azrail’e Rica” diye yazdığı dizelerinde bunu kolayca anlamak mümkün.

Canımı alırsın bilirim melek / Aciz, taciz edip ele düşürme / Aklımı başımdan almadan felek / Beni suç işletip dile düşürme / Bilirim borcum var Sana bir nefes / Dünya bir serüven, has yerinde kes / Sevilir durumda bıkmadan herkes / İtilir, atılır hale düşürme. “

(Dr. Eser Alptekin)



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Edebiyatçılar Konuşuyor

Hazırlayan: Şüheda Kale

Bütün günler ölüme gider

Bir ölüm onurlu olursa en büyük ödülünü almış demektir.

Herakleitos

Hayatın içindeyken ölümün de içindesiniz, çünkü hayattan çıkınca ölümden de çıkmış oluyorsunuz.

Montaigne

Ölümü unutmak kalbin paslanmasıdır.

Hz. Ali

Dünyayı size bırakıp gidenler gibi, siz de başkalarına bırakıp gidin.

Montaigne

Kaç yüzyıl yaşarsanız yaşayın, ölüm yine sonsuz olacaktır.

Lucretius

Ölüm olmasaydı onu icat etmek zorunda kalırdık.

Voltaire