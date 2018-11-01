''Ölüm'' hakkında kim ne demiş?

Ahiret bilinmezse...

Öteler olmasa, ahiret bilinmezse hayat boşuna bir yorgunluğa dönüşür. Daha yüksek bir değer uğruna yaşanmayan hayat kıymetini ve anlamını kaybeder. “Bunca zorluğa niçin katlanıyorum?” sorusu cevapsız kalır.

(Yazar Oğuz Metiner)

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Ölüm yokmuş gibi yaşamak



Ölüm, ahiret hayatı yokmuş gibi yaşıyoruz. Bizi dünya muhabbeti hastalığı kuşattı. Kendimizi, ölümü, ahireti unutturdu. Sahibi olduğumuz tüm nimetleri/emanetleri dünyada bırakıp, terk edip sonsuz bir hayata intikal edeceğiz. Bizimle gidecek/giden iman ve amellerimiz... Bir rüyadan uyanmış olacağız. Başkalarının evinde ev sahibi gibi yaşama hakkımız var mı? Dünya gurbetinde yolculuk yaptığımızın farkına varmalıyız. Ölüm yokmuş gibi yaşamak, ölüm ve ahiret gerçeklerini ortadan kaldırmıyor. Üstelik böylesi bir hayat, hayatımızı zindan ediyor. Dünyamızı Cehenneme çeviriyor.

(Yazar Bahaddin Elçi)