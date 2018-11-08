''Ölüm'' hakkında kim ne demiş?

Ne çabuk geçti

Herkesin kesin olarak bildiği gibi dünyadaki yaşam süresi sınırlıdır. Birkaç saat, bir gün, bir yıl, 30 yıl ya da 70 yıl... Ve herkes şunu da kesin olarak bilir ki sınırlı olan herşey eninde sonunda bitecektir. Bir insan 80 yıl da yaşasa, 100 yıl da yaşasa her geçen gün kaçınılmaz olan sona doğru ilerler. Bunun örneklerini istisnasız herkes kendi hayatında görmüştür. Uzun vadeli olarak yaptığınızı düşündüğünüz her plan eninde sonunda geçip gitmiştir. Şu anda geriye dönüp baktığınızda hayatınız hakkında söyleyeceğiniz ilk söz “ne kadar çabuk geçti!” olacaktır.

(Yazar Süleyman Gülek)

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Edebiyatçılar Konuşuyor

Hazırlayan: Şüheda Kale

Ey yolcu uyan!

Vicdan bulur asude tecellisini dinde;

Mes’ud ebediyet, bu hayatın ötesinde.

Ali Ulvi KURUCU

Hangi dâne, toprağa gömüldü de tekrar çıkmadı.

Niçin, insan denen dâne hakkında şüphe ediyorsun.

Mevlânâ

Ahiret sevabı, dünya nimetinden hayırlıdır.

Hz. Ali (ra)

Bir akşam güneşi gibi bu fani dünyayı terk eden insan, bitmeyen bir sabah güneşi gibi, ebediyyet ufuklarında doğar.

Muhammed İKBAL

Ey yolcu uyan! Yoksa çıkarsın ki sabâha:

Bir kupkuru çöl var: Ne ışık var, ne de vâha!

Mehmet Âkif ERSOY