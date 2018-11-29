''Ölüm'' hakkında kim ne demiş?

Öldüğümüz gün

Ölüm ve sonrası, insanlığı varoluşundan bu yana meşgul ediyor. Meşgul etmeye de devam edecek, ta ki öldüğümüz güne kadar. Ancak o gün tüm sorularımızın cevaplarına kavuşacağız, ama maalesef bundan dünyada bıraktıklarımızın haberi olamayacak.

(Avukat Yusuf İşler)

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Ahireti hatırlatan sebeplerden kopmamalı

İslâmî mimarîde cami, türbe ve mezarlarla tekkelerin bir arada bulunması ölüm ile hayatın iç içeliğinin bir uzantısıdır.

Bizim için önemli olan ebedî hayatın ahiret hayatı olduğunu unutmamaktır. Bunun yolu da onu unutturmayacak sebeplerden kopmamaktır. Bu yolun yolcularına selâm olsun.

(Yazar Mevlüt Özcan)