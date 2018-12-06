''Ölüm'' hakkında kim ne demiş?

“En mühim derdimiz ahiret selâmetidir”

Mü’min bir kulun en mühim derdi hiç şüphesiz ki ahiret selâmetidir! Bu selâmet ve saadetin yolunu da şu hadis-i şerif ne güzel hülâsa etmektedir:

‘Bir kimse, bir mü’minin dünya sıkıntılarından birini giderirse, Allah da kıyamet gününde o mü’minin sıkıntılarından birini giderir! Bir kimse, darda kalana kolaylık gösterirse, Allah Teâlâ da ona Dünya ve Ahirette kolaylık gösterir! Bir kimse, bir Müslümanın ayıbını örterse, Allah da onun Dünya ve Ahiretteki ayıplarını örter!

(Yazar Mehmet Bina)

“Akıllı olan anlar ki..”

Akıllı ve zeki olan herkes, gayet açık olarak anlar ve bilir ki, Dünya, Âhiret saadetini kazanmaya, Âhireti mamur etmeye vesiledir. Burada ömrünü, asıl olan bu maksada uygun olarak değil de, gelip geçeceği bir yolcunun konak yeri gibi olan Dünyayı mamur etmek için harcayan kimse, elbette ki Âhiretteki sonsuz saadetten mahrum olur.

(Yazar Vehbi Tülek)