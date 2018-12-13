"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 ARALIK 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

''Ölüm'' hakkında kim ne demiş?

13 Aralık 2018, Perşembe 01:54

Ölüm yokmuş gibi yaşamak

Ölüm, ahiret hayatı yokmuş gibi yaşıyoruz. Bizi dünya muhabbeti hastalığı kuşattı. Kendimizi, ölümü, ahireti unutturdu. Sahibi olduğumuz tüm nimetleri/emanetleri dünyada bırakıp, terk edip sonsuz bir hayata intikal edeceğiz. Bizimle gidecek/giden iman ve amellerimiz... Bir rüyadan uyanmış olacağız. Başkalarının evinde ev sahibi gibi yaşama hakkımız var mı? Dünya gurbetinde yolculuk yaptığımızın farkına varmalıyız. Ölüm yokmuş gibi yaşamak, ölüm ve ahiret gerçeklerini ortadan kaldırmıyor. Üstelik böylesi bir hayat, hayatımızı zindan ediyor. Dünyamızı Cehenneme çeviriyor.

(Yazar Bahaddin Elçi)

Ne çabuk geçti

Herkesin kesin olarak bildiği gibi dünyadaki yaşam süresi sınırlıdır. Birkaç saat, bir gün, bir yıl, 30 yıl ya da 70 yıl... Ve herkes şunu da kesin olarak bilir ki sınırlı olan herşey eninde sonunda bitecektir. Bir insan 80 yıl da yaşasa, 100 yıl da yaşasa her geçen gün kaçınılmaz olan sona doğru ilerler. Bunun örneklerini istisnasız herkes kendi hayatında görmüştür. Uzun vadeli olarak yaptığınızı düşündüğünüz her plan eninde sonunda geçip gitmiştir. Şu anda geriye dönüp baktığınızda hayatınız hakkında söyleyeceğiniz ilk söz “ne kadar çabuk geçti!” olacaktır.

(Yazar Süleyman Gülek)

 

Okunma Sayısı: 80
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yargı siyasete alet edilmesin
    📷

    Fotoğraflar ve Vecizeler...

    Bu gece 'harika bir Kudret-i Samedaniyeyi lezzetli bir hayret ile' seyredeceğiz

    İltica başvurularında rekor kırıldı

    Soma'da kömür madenindeki göçük hakkında açıklama: 3 işçi kurtarıldı

    Cumhurbaşkanı nerede?

    Mevlana 745. vuslat yılında anıldı

    Yanlış tüketilen bitkiler zehir olabilir
    📷

    Akıllı Tahta

    Demokrat Parti Lideri Gültekin Uysal bütçe görüşmelerinde konuştu

    Türkiye geneli ruh sağlığı merkezlerinin sayısı artırılacak

    Kılıçdaroğlu ve Akşener görüşmesi sona erdi: Güzel bir çalışma oldu

    Manisa'nın Soma ilçesindeki maden ocağından üzücü haber

    Bakan Akar: Türkiye'nin güneyinde terör koridoruna göz yummayız

    Mehmetçik Mardin'de gıda ve yakacak yardımı yaptı

    Fırat Kalkanı bölgesinde eş zamanlı bombalı saldırılar düzenlendi

    CHP ve İYİ Parti ittifakta anlaştı

    Merkel, Brexit anlaşmasının değiştirilmesine karşı çıktı

    BM Daimi Temsilcisi Haley de cinayetten Prens Selman'ı sorumlu tuttu

    En Çok Okunanlar

    📷
    Genel

    Fotoğraflar ve Vecizeler...
    📷
    Genel

    Akıllı Tahta
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Demokratlığın kriterleri
    Ahmet BATTAL

    Devletin havuzu ve problemi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Hangisi tutarsız: Deizm mi, ateizm mi?
    İsmail Hakkı AVCI

    Adalet üzerine
    Genel

    Yanlış tüketilen bitkiler zehir olabilir
    Genel

    Cumhurbaşkanı nerede?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Gel-git yapan haklar

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.