Ölüme inanmak yaşamak için bir faktör

Otopsi doktorluğu yapan Doktor Richard Shepherd, hayatı boyunca 23 bin otopsi düzenledi.

11 Eylül saldırıları, 2005’te İngiltere’de düzenlenen saldırılar sonucunda ölen insanların da otopsisini yapan Shepherd ölüm hakkındaki düşüncelerinden bahsetti. Ölüme yıllardır alışık olduğunu belirten Doktor Richard, “Ölüme 35 yıldır alışkınım. Otopsi hakkındaki yanlış algıları anlayabiliyorum. Otopsi aslında karmaşık bir ameliyat ve bedeni berbat bir hale sokmuyor. Özellikle terör saldırılarında gerçekleşen toplu ölümlerin ardından, ölen kişilerin yakınları durumu kabullenmekte zorlanıyorlar. Bu haklı bir çıkış olsa da insanlar, bir süre sonra sağlık görevlileriyle sorunlar yaşamaya, bu işten onları sorumlu tutmaya başlıyorlar. Bunun en büyük çözümü, ölen kişileri son kez ziyaret etmek.”

Shepherd’e göre gerçekleşen bir ölümün gerçekliğine inanmak, acı olsa da hayatın geri kalanı için çok önemli bir faktör.

HABER: KÜBRA ÜNÜVAR

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