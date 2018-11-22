Edebiyatçılar Konuşuyor... Hazırlayan: Şüheda Kale

• Uyan! Uyumak için önümüzde sonsuzluk var.

-Ömer Hayyam

• Her gününüzü hayatınızın son günüymüş gibi yaşayın; bir gün haklı çıkacaksınız.

-Steve Jobs

• Gertrude Stein, ölüm döşeğinde “Cevap ne?” diye soruyormuş etrafındakilere. Bir cevap gelmeyince şöyle mırıldandığı rivayet edilir: “O halde soru ne?”

• Biz öyle kimselere yerleştik ki, onlara göre Dünya, sahibine iade edilmek üzere emanet edilmiş bir şey idi. Kolayca ve hafifçe ahirete göçmeleri de bundandır.

- Hasan-ı Basri (ra)

• Dünyaya meyli kalben terk edene, Allah Teâlâ zikr-i İlâhi’ye meyletmek nimetini verir.

- Yahya bin Muaz

• Allah’ın abid ve zahid kulları ile sizin aranızda çok fark var. Onlar, Dünya kendilerine teveccüh etmişken ondan kaçtılar. Size gelince, Dünya size arka çevirdiği halde, siz onun peşine düşmüş gidiyorsunuz.

- İbrahim bin Edhem