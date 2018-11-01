"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 KASIM 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Yalnızlık Bakanı Tracey Croch: “Yalnızlıkla mücadele ediyoruz”

01 Kasım 2018, Perşembe 01:29
Yalnızlık Bakanı Tracey Crouch: “Yalnızlık her yaştan ve kesimden insanı etkileyen önemli bir meseledir ve bununla doğrudan mücadele ettiğimiz doğrudur” dedi.

Ocak ayında “Yalnızlık Bakanı” olarak atanan Tracey Crouch, “Hiç kimse (kendisini) yalnız hissetmemeli ya da yardım isteyecek kimsesi olmadan bırakılmamalı. Yalnızlık her yaştan ve kesimden insanı etkileyen önemli bir meseledir ve bununla doğrudan mücadele ettiğimiz doğrudur. Stratejimiz bu kuşak sorununa hitap etmek için güçlü bir görüş sergilemektedir. Sağlık servislerini, işletmeleri, mahalli yönetimleri, yardım kuruluşlarını ve toplum gruplarını bir araya getirerek yalnızlık bilincini arttıracak ve insanların daha mutlu ve daha sağlıklı hayatlara yönelmek için iletişim kurmasına yardım edeceğiz” dedi. Özellikle etkilenen yaşlı ve engellilerin de arasında bulunduğu dokuz milyondan fazla yetişkin, genellikle ya da daima yalnız olduklarını söylüyor. Yaklaşık 200.000 kişi iki aydan fazla bir süre içinde bir arkadaş ya da akrabalarıyla konuşmadıklarını bildirdi. Pratisyen hekimlerin dörtte üçü, bir günde yaklaşık beş hastanın çoğunlukla yalnız oldukları için randevuya geldiğini söyledi.

İlâç yerine sosyal aktivite

İngiltere Başbakanı Theresa May, Ulusal Sağlık Servisi’nde yalnız insanlara “Çağımızın en büyük halk sağlığı sorunlarından biri” olan yalnızlığın üstesinden gelebilmeleri için aşçılık ve san’at dersleri verilmesi teklifinde bulundu. Pratisyen Hekimler Başbakan tarafından yeni partiler arası hükümet sisteminin bir parçası olarak hastaları ilâca dayalı tedaviler yerine, sosyal aktivitelere ve gönüllü hizmetlere yöneltmeleri için teşvik edilecek. Posta işçileri, Güneybatı Londra’daki Liverpool sahil kasabası Whitby ve New Malded’de pilot olarak planlanan bir programda teslimat turlarında sosyal olarak izole edilmiş yaşlıları da kontrol edecek. Başbakan May, İngiltere’de yetişkinlerin beşte bire kadarını etkileyen yalnızlık probleminin üstesinden gelmek için 1.8 milyon Euro’luk yeni bir fon sağladığını söyledi. “Bu strateji ülkemizde uzun ve geniş kapsamlı bir sosyal değişim ortaya koymak için yalnızca bir başlangıç ancak hayatlarımızdaki yalnızlığı sona erdirmek için ulusal misyonda atılan hayatî bir ilk adımdır.”

Gönüllülük faaliyetleri desteklenecek

Sorunun üstesinden gelmek için bir dizi tedbir belirlenirken, Başbakan fonun 1.8 milyon Euro’sunun yeni kafeler, san’at alanları ve bahçeler oluşturarak halk alanlarının sayısının arttırılması için kullanılacağını doğruladı. Diğer tedbirler arasında, aralarında Sağlık ve Sosyal Bakım Dairesi, Konut Bakanlığı, Toplum ve Yerel Yönetim Bakanlığı ve İş, Enerji ve Endüstriyel Strateji Daireleri’nin dahil olduğu hükümet departmanlarının kararları için yalnızlık “politika testi”ne yönelik çalışmalar yer almakta. İngiltere’de beş alanda pilot projeler, uzun süreli sağlık şartları olan insanlar için gönüllülük faaliyetlerini desteklemek üzere kurulacak.

ÇEVİRİ HABER: FEYZANUR ELİF MUTLU

Etiketler: ingiltere
Okunma Sayısı: 130
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Çare üretim ekonomisi

    Yalnızlık Bakanı Tracey Croch: “Yalnızlıkla mücadele ediyoruz”
    📷

    e-satış mağazamız yenilendi
    📷

    Fotoğraflar ve Vecizeler...

    Çöp ithalatında rekora gidiyoruz

    Kainat kitabını 9 yıldır tefekkür eden Kepler emekliye ayrıldı

    Bu belediye tasarrufta örnek olsun

    Türkiye ayağa kalkarsa, İslam âlemi de kalkar

    'Suudi yönetiminin beni aldattığını düşünmüyorum'

    ABD ve İngiltere, Yemen için ateşkes çağrısında bulundu

    Portekizli veterinerden sokak kedilerine rengarenk yuvalar

    ABD'li senatörlerden 'Suudilerle nükleer müzakereler kesilsin' çağrısı

    Amasya'da teknoloji bağımlılığına tepki olarak geliştirilen farkındalık projesi

    Suudi Başsavcı kuruyemiş ve lokum kolileri ile ülkesine döndü

    AKP Sözcüsü Çelik: Ciddiye almayın, onun anlayacağı işler değil bunlar

    Merkel'in koltuğuna eski bir milletvekili talip oldu

    CHP Parti Sözcüsü Öztrak: Albayrak'ın açıklamaları Nobel almaya aday

    ‘Donan askerlerin araştırılması’ AKP oylarıyla reddedildi

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı: Kaşıkçı başkonsolosluğa girer girmez boğularak öldürüldü

    KDV ve ÖTV indirimleri açıklaması

    En Çok Okunanlar

    📷
    Genel

    Fotoğraflar ve Vecizeler...
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yeni Asya’ya niye saldırıyorlar?
    Faruk ÇAKIR

    AİHM kararının anlamı
    Genel

    Kainat kitabını 9 yıldır tefekkür eden Kepler emekliye ayrıldı
    Genel

    Çare üretim ekonomisi
    M. Latif SALİHOĞLU

    1 Kasım dönüşümleri
    Cevher İLHAN

    Çelişkili kırılganlık
    Ahmet BATTAL

    Kefaletin sirayeti ve BDDK
    Süleyman KÖSMENE

    Nefis mü’min midir, kâfir midir?
    Risale-i Nur'dan

    Allah’ı sevmek, Habibullaha (asm) uymakla olur

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.