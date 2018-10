Yalnızlık Bakanı Tracey Croch: “Yalnızlıkla mücadele ediyoruz”

Yalnızlık Bakanı Tracey Crouch: “Yalnızlık her yaştan ve kesimden insanı etkileyen önemli bir meseledir ve bununla doğrudan mücadele ettiğimiz doğrudur” dedi.

Ocak ayında “Yalnızlık Bakanı” olarak atanan Tracey Crouch, “Hiç kimse (kendisini) yalnız hissetmemeli ya da yardım isteyecek kimsesi olmadan bırakılmamalı. Yalnızlık her yaştan ve kesimden insanı etkileyen önemli bir meseledir ve bununla doğrudan mücadele ettiğimiz doğrudur. Stratejimiz bu kuşak sorununa hitap etmek için güçlü bir görüş sergilemektedir. Sağlık servislerini, işletmeleri, mahalli yönetimleri, yardım kuruluşlarını ve toplum gruplarını bir araya getirerek yalnızlık bilincini arttıracak ve insanların daha mutlu ve daha sağlıklı hayatlara yönelmek için iletişim kurmasına yardım edeceğiz” dedi. Özellikle etkilenen yaşlı ve engellilerin de arasında bulunduğu dokuz milyondan fazla yetişkin, genellikle ya da daima yalnız olduklarını söylüyor. Yaklaşık 200.000 kişi iki aydan fazla bir süre içinde bir arkadaş ya da akrabalarıyla konuşmadıklarını bildirdi. Pratisyen hekimlerin dörtte üçü, bir günde yaklaşık beş hastanın çoğunlukla yalnız oldukları için randevuya geldiğini söyledi.

İlâç yerine sosyal aktivite

İngiltere Başbakanı Theresa May, Ulusal Sağlık Servisi’nde yalnız insanlara “Çağımızın en büyük halk sağlığı sorunlarından biri” olan yalnızlığın üstesinden gelebilmeleri için aşçılık ve san’at dersleri verilmesi teklifinde bulundu. Pratisyen Hekimler Başbakan tarafından yeni partiler arası hükümet sisteminin bir parçası olarak hastaları ilâca dayalı tedaviler yerine, sosyal aktivitelere ve gönüllü hizmetlere yöneltmeleri için teşvik edilecek. Posta işçileri, Güneybatı Londra’daki Liverpool sahil kasabası Whitby ve New Malded’de pilot olarak planlanan bir programda teslimat turlarında sosyal olarak izole edilmiş yaşlıları da kontrol edecek. Başbakan May, İngiltere’de yetişkinlerin beşte bire kadarını etkileyen yalnızlık probleminin üstesinden gelmek için 1.8 milyon Euro’luk yeni bir fon sağladığını söyledi. “Bu strateji ülkemizde uzun ve geniş kapsamlı bir sosyal değişim ortaya koymak için yalnızca bir başlangıç ancak hayatlarımızdaki yalnızlığı sona erdirmek için ulusal misyonda atılan hayatî bir ilk adımdır.”

Gönüllülük faaliyetleri desteklenecek

Sorunun üstesinden gelmek için bir dizi tedbir belirlenirken, Başbakan fonun 1.8 milyon Euro’sunun yeni kafeler, san’at alanları ve bahçeler oluşturarak halk alanlarının sayısının arttırılması için kullanılacağını doğruladı. Diğer tedbirler arasında, aralarında Sağlık ve Sosyal Bakım Dairesi, Konut Bakanlığı, Toplum ve Yerel Yönetim Bakanlığı ve İş, Enerji ve Endüstriyel Strateji Daireleri’nin dahil olduğu hükümet departmanlarının kararları için yalnızlık “politika testi”ne yönelik çalışmalar yer almakta. İngiltere’de beş alanda pilot projeler, uzun süreli sağlık şartları olan insanlar için gönüllülük faaliyetlerini desteklemek üzere kurulacak.

ÇEVİRİ HABER: FEYZANUR ELİF MUTLU