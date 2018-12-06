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''Yaratıcıya olan kesin inancımızı onaylıyor''

06 Aralık 2018, Perşembe 02:14
Wernher Von Braun (1912-1977)

Wernher Von Braun, dünya çapında tanınan en popüler uzay bilimcilerden biridir.

Wernher Von Braun, II. Dünya Savaşı sırasında ünlü V-2 roketlerini geliştirerek Alman roket mühendisliğine önderlik etmiştir.

NASA’nın direktörlüğünü de yapan Dr. Braun, aynı zamanda güçlü bir inanca sahip dindar bir bilim adamıydı. 

Yaratılış ve tabiattaki tasarım için şöyle demişti:

“İnsan eliyle uzayda uçmak şaşırtıcı bir başarı, ama uzay, kapılarının çok az bir kısmını insanlara açıyor. Bu delikten kâinatın geniş esrarına bakmak, Yaratıcıya olan kesin inancımızı onaylıyor. Kâinatı var eden üstün bir Aklı tanımayan bir bilim adamını ve gelişen bilimi reddeden bir din adamını anlamakta güçlük çekiyorum.”

 

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Etiketler: kainat kitabı
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