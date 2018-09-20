Yüreklerde yaşayanlar ölmezler

Edebiyatçılar Konuşuyor...

Hazırlayan: Şüheda Kale Arkada bıraktıklarımızın yüreklerinde yaşamak, ölmemektir. Campbell Madem ki, ölümün önüne geçilmez, ne zaman gelirse gelsin. Montaigne Ey altın sırmalarla süslü elbiseler giymeye, kemer takmaya alışmış kişi. Sonunda sana da dikişsiz elbiseyi giydirecekler. Mevlânâ Ölüm hepimizin eninde sonunda sapacağı başka bir yoldur. Gandalfd Bütün dertlerin bittiği yere gideceğiz diye dertlenmek, ne budalalık. Montaigne Ölüm başka bir hayatın kaynağıdır. Montaigne

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