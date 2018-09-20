Yüreklerde yaşayanlar ölmezler

Edebiyatçılar Konuşuyor...
Hazırlayan: Şüheda Kale
Arkada bıraktıklarımızın yüreklerinde yaşamak, ölmemektir.
Campbell
Madem ki, ölümün önüne geçilmez, ne zaman gelirse gelsin.
Montaigne
Ey altın sırmalarla süslü elbiseler giymeye, kemer takmaya alışmış kişi. Sonunda sana da dikişsiz elbiseyi giydirecekler.
Mevlânâ
Ölüm hepimizin eninde sonunda sapacağı başka bir yoldur.
Gandalfd
Bütün dertlerin bittiği yere gideceğiz diye dertlenmek, ne budalalık.
Montaigne
Ölüm başka bir hayatın kaynağıdır.
Montaigne