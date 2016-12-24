"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 ARALIK 2016 CUMARTESİ - YIL: 47

Adalet, AB ve AİHM

Ahmet BATTAL
24 Aralık 2016, Cumartesi
Demokraside elli yıldır elde ettiğimiz mesafenin, BM, NATO üyeliği, AİHM’in yargı yetkisi ve AB üyelik süreci ile olumlu ilgisini kimse inkâr edemez.

Ancak son yıllarda bazı sun’î gündemlerle ve hilelerle bu uluslar arası kurumlar aleyhine müthiş bir hava estiriliyor. 

Hükümeti iyi niyetle desteklemeye devam eden dostlarımız ise bu gidişatı gördükçe şaşkınlıklarını gizleyemiyorlar. 

Bunlardan biri, özgürlük isteği ve kurumsallaşması hususunda önemli refiklerimizden olan Liberal Düşünce Topluluğu’nun Ankara ayağının sembol isimlerinden biri. 

Kendisiyle sohbetimizde, süreci yönlendirenlerin, AİHM’in yargı yetkisini kaldırmayı hedeflediklerini söylediğimizde, bu konuyu ilk defa düşündü, şaşırdı ve buna ihtimal vermediğini söyledi.

Diğerleri ise, ne hatırında bilinmez, ama bindiğimiz dalı keseceğimizi göre göre susuyorlar.

Nitekim bir dostumuz -ki önceki adaylıklarının ardından AK Parti’nin ilk iki döneminde milletvekilliği yaptıktan sonra şimdi beldesinde resmen de halkın içinde olan ağır ve ağırlıklı bir siyasetçidir- sohbetimizde, bu ağır ve kasvetli sürecin AİHM’in yargı yetkisini kaldırmaya kadar gidebileceğinden söz ettiğimizde, konuya hazırlıklı olduğunu gösterecek biçimde ve net olarak, “bu dâvâları açanların istediği gibi sonuçlanmaması için AİHM’in yargı yetkisinin kaldırılması şart” dedi. Bize de şaşmak düştü. 

Görüldüğü gibi, bilmesi gerekenlerin bilmediği ve istememesi gerekenlerin -belki de kerhen- istediği bir garip süreç yürütülüyor. 

Şöyle: Bir suçlunun cezasız kalması mı, bir masumun hapiste olması mı daha kötüdür? Ya da bir katilin asılmaması mı, bir masumun öldürülmesi mi daha kötüdür?

Elbette ikincisi. Zira açıktır ki “bir masumu öldüren bütün insanları öldürmüş gibidir” (Maide Sûresi, 32). 

Bunlar cevabı kolay sorular. 

Zor olanı şu: Bir tekneyi ele geçirip kaptanını da rehin alıp yurtdışına kaçmaya çalışan azılı bir teröristin döktüğü kanların yerde kalmasının ve gittiği yerden suç işlemeye devam etmesinin önüne geçebilmek gerekçesiyle, -teknedeki masumun kendi hayatını feda etmemesine rağmen- o tekneyi bombalayıp batırarak teröristi cezalandırabilir miyiz? 

Amerikan adalet filmleri hem rehineyi kurtarmayı hem de teröristi cezalandırmayı başarıyorlar. Batının ulaştığı adalet de genellikle aynı şekilde, insan haklarının zirvesinde.

Bu yazıyı okuyacak olan öğrencilerimiz şahittir. Yirmi beş senedir, Hukuk Başlangıcı derslerimizde, ilk haftalarda, bu tekne örneği üzerinden yaptığımız anketlerde, “rehinenin hayatı daha önemli, bırakalım terörist kaçsın, onun icabına sonra bakarız” diyenlerin oranı, maalesef hiçbir zaman yüzde elliyi bulmadı. 

Evet, bu oran, ailesi Ankara’da oturan ve babası küçük ya da büyük bürokrat olan öğrencilerimizin çoğunlukta olduğu sınıflarda daha düşüktü. (Zira “kutsal devlet”çilik genetik bir bozukluktur!)

Evet, bu oran, AB sürecinin canlı ve iyimser olduğu dönemlerde o havanın da etkisiyle yükseliyordu. (Zira adalet ilminin dersini Batı Çin’den de olsa almak sünnettir!).

En başta fikirlerini aktardığımız iki dostumuzla ve çevresindekilerle yukarıdaki hususlarda müttefik olduğumuzu biliyoruz. 

Uyanık davranmalarını diliyoruz. 

İsimlerini biz vermeyeceğiz. 

Sizin göreviniz onları ve benzerlerini bulup bu yazı ve benzerleriyle uyarmaktır. Aksi halde vakit çok geçmiş olacak…

Okunma Sayısı: 3048
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • m.ali

    24.12.2016 10:42:00

    Bosverin ahmet bey. Ne kadar garip degil mi demek bazilari aihm bile yok saymak istiyor. Butun mahkemeleri yok sayin bakalim, biz en iyisini biliriz deyin. Yarin buyuk mahkemede ne yapacaksiniz acaba

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

Türkiye hakikaten büyük bir savaş veriyor

Yaralı komando, El Bab'daki çatışmayı anlattı

IŞİD'in elinde bulunan askerlerimizin son durumu nedir?

Cep telefonu fiyatları artacak

Ronaldo'dan Suriyeli çocuklara mesaj: Yanınızdayım!

Kuzey Suriye'de yeni bir devletin kurulmasına müsaade etmeyeceğiz

Mehmetçik Bab operasyonunda tek başına

El Bab için TSK'dan son dakika açıklaması

İsrail'den BM'nin kararına ilk tepki: ABD İsrail'i terk etti, kalbimiz sızlıyor

Dünya büyük bir buhran geçiriyor

OHAL var diye kurunun yanında yaş da yakılamaz

Nurları tanıdı, Müslüman oldu

Günün Osmanlıca Vecizesi

BM İsrail'e "derhal ve tamamen dur" dedi; ABD ilk defa çekimser oy kullandı

1 Ocak itibarıyla geçiş ücretleri açıklandı

Bakan Işık: 3 askerimiz IŞİD'in elinde

Bir kilometre boyunca sırtında taşıdı...

Genelkurmay: IŞİD'in sözde üst düzey yöneticileri etkisiz hale getirildi

Başka botu yokmuş: Bir çocuk 5 bin Halepliyi giydirdi...

En Çok Okunanlar

Genel

OHAL var diye kurunun yanında yaş da yakılamaz
Kâzım GÜLEÇYÜZ

Değer miydi?
Ahmet BATTAL

Adalet, AB ve AİHM
Faruk ÇAKIR

Suriye soruları çoğalıyor
Genel

Dünya büyük bir buhran geçiriyor
Genel

İsrail'den BM'nin kararına ilk tepki: ABD İsrail'i terk etti, kalbimiz sızlıyor
M. Latif SALİHOĞLU

5. Şuâ’daki Serasker: Fevzi Paşa
Süleyman KÖSMENE

Gülmekte ölçümüz nedir?
Genel

İngiltere Dışişleri Bakanı'ndan 'Halep' açıklaması
Risale-i Nur'dan

Karşımda müthiş bir yangın var!

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2016, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.