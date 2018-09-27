"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 EYLÜL 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Adalet bürokrasisi ve komedileri

Ahmet BATTAL
27 Eylül 2018, Perşembe
“Teslimat meydanında altın ve gümüş para balada tashiran irae olunacaktır. Her şahıs teslimat mukabilinde makbuz talep ve ahzetmeğe mecburdur.”

Yukarıdaki cümleyi internette arama motoruna tırnak içinde ve aynen aratırsanız tek bir yerde, “tahsilat makbuzu örneği” başlığı altında bulacaksınız. 

Aynı cümleleri, içindeki iki kelimedeki iki imlâ hatasını düzelterek (“meydanında”yı “meyanında” ve “tashiran”ı tasrihan” yaparak) aratırsanız “sıfır sonuç” bulacaksınız. 

Bu iki cümleyi kendilerine hukukta “kanun koyucu” denilen milletvekillerine okutsanız büyük çoğunluğu hiçbir şey anlamaz. 

Bu iki cümleyi, görevi o kanun koyuculara teknik destek vermek olan; Adalet Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı uzman hukukçularına okutsanız yine çok büyük ekseriyeti bir şey anlamaz. 

Bu iki cümleyi hâkim ve savcılara ve onların kâtiplerine okutsanız yüzde doksan beşi lâfzın manası hakkında hiçbir yorum yapamaz. 

Bu iki cümleyi Osmanlı Türkçesi kuvvetli Yeni Asya okuyucusu hemen anlar. Ve bu yazıya neden konu ettiğimizi merak eder. 

Cevabı başlıkta: Adalet bürokrasisindeki basit, ama etkili komedilerden birini daha göstermek için yazıyoruz. 

Evet. Yukarıdaki cümleler taa eskiden, yani kâğıt para yanında altın ve gümüş paranın da para olarak kullanılabildiği dönemlerde adliye veznelerinde dâvâ sahibinden tahsil edilen ve ilgilisine ödenen ya da iade edilen paraların tahsilat ve reddiyat makbuzlarında yer alırdı.

Bu iki cümlenin anlamı şu: “Paranın teslimi sırasında altın ve gümüş para (da) teslime konu olmuşsa bu durum bu makbuzun üst kısmında açıkça gösterilecektir. Bir de altın, gümüş ya da kaime türünden para teslim eden herkes, resmî vezne memuruna yaptığı bu teslimat karşılığında makbuz talep etmek ve almak zorundadır.”

Nuh Nebi zamanından kalma böyle ağdalı cümleler kullanımda halen de var mıdır? 

“Artık yok, olmasına gerek de yok” demek isterdik. Ama var ve hem de çok ve hep var. 

Bütün adliye veznelerinde UYAP üzerinden elektronik yöntemle her gün kesilen on binlerce standart tahsilat ve reddiyat makbuzunun üzerinde bu cümleler -hem de imlâsı da yanlış biçimiyle- aynen var. 

Sebebini kimse sorgulamıyor, biz soralım. Neden var, neden devam ediyor?

Her halde, “Komiklik olsun, vatandaş tekerleme niyetine okuyup okuyup gülsün” diye. Zira adliyelerdeki kasveti başka türlü dağıtmak ve adalet namına yapılan zulümleri başka türlü gizlemek mümkün değil. 

Cumhurbaşkanımız ne güzel söyledi: “Zulme rıza zulümdür”. 

Zulmü bilmezseniz razı olmuş olmazsınız ki!

Bilmemek gülmekten geçer. Gülün hanımlar, beyler, gülün…

Okunma Sayısı: 235
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ekonomik krizden çıkmak için

    Çözüm: Üretim ve istihdam

    Ceza adaleti olsa affa gerek kalmaz

    Ruhani: ABD ile Orta Doğu'da savaşmak istemiyoruz

    Erdoğan New York'ta Yahudilerle buluştu

    ABD, Venezuela'ya hastane gemisi gönderecek

    Yemen Cumhurbaşkanı Hadi'den İran'a suçlama

    Avrupa'dan Afrika'ya 44 milyar Euro'luk temiz enerji yatırımı

    AB'den Türkiye ve Rusya'ya İdlib teşekkürü

    Pompeo, Kuzey Kore lideri Kim ile görüşecek

    Macron: İran nükleer silaha sahip olmamalı

    Bölge ülkeleri Nil Nehri konusunda anlaşamadı

    İsrail'e ABD koruması devam ediyor

    Filistin'i tanıma sözü verdi

    Ekim alanları neden daraldı?

    'Nüfusumuzun yarısı uyku rahatsızlığından muzdarip'

    Trump'tan Türkiye açıklaması

    Şehit korucular dualarla...

    Avrupa Parlamentosu'nda Müslümanları ilgilendiren önemli toplantı

    Afrin'de 2 askerin şehit edilmesi olayına karışan teröristler Türkiye'ye getirildi

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Masumlar kim vurdu’ya gitmesin
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ekonomi ve hukuk
    Genel

    Ceza adaleti olsa affa gerek kalmaz
    Süleyman KÖSMENE

    Cehenneme uğramayan olmayacak mı?
    Ahmet BATTAL

    Adalet bürokrasisi ve komedileri
    Faruk ÇAKIR

    Daha kötüsü ne olabilir?
    Kadir AKBAŞ

    Savruluyoruz!
    Genel

    Kemalizmle uzlaşmadık içimize fitne soktular
    Ali FERŞADOĞLU

    Yeniden topyekûn bir hizmet ve ilânat seferberliği
    Risale-i Nur'dan

    Ehl-i Beyt, valiler yerine velilere kumandan oldu

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.