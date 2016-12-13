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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 ARALIK 2016 PERŞEMBE - YIL: 47

Adalet teorisine katkı (2)

Ahmet BATTAL
13 Aralık 2016, Salı
Hangi davranışın zalimce ve hangisinin adil olduğunu anlamak çok zor değildir.

İki adaletin çatıştığı, yani iki çözümün de adilce göründüğü hallerde hangi çözümün daha adil olduğunu anlamak daha zordur. 

Birçok Amerikan filmi vicdana hitap eden bu tür problemleri senaryolaştırır. Bu sebeple beğenilir ve çok izlenir. 

Mesela bir yangında baygın haldeki babası ve yine baygın haldeki oğlundan birini öncelikle kurtarma konusunda tercih yapmak zorunda kalan bir kişinin davranışı ne zaman daha adil olur?

Mesela birbirinden bağımsız olarak ava çıkmış olan ve birbirinden habersiz aynı ava yaklaşan biri genç diğeri yaşlı iki bağımsız avcının aynı anda ok fırlatıp isabet ettirdiği bir ceylanı kim avlamış sayılır?

Bu örnekler “doğal durum” denilen devletsiz adalet hallerine ilişkindir. 

Örneklerin devlet eliyle çözülmesi istenen problemlere dönüştürülmesi ise kolaylıkla mümkündür. Medeni insan, bu tür örneklerde devleti yardıma çağırır. İşte o zaman da devletin işi zorlaşmış olur. Zira devlet bir kural koyacak ve bu kurala uygun karar verecektir ki, adaleti sağlamış olsun. 

Bu ve benzeri problemlerin çözümü için devlet adına kanun koyan ve suç ve ceza tayin eden kişilerin net tarifler yazmaları ön şarttır. Ancak kanunun net olması adil olması demek değildir. 

Adalet için vicdana ihtiyaç vardır. Zira kanunu ve kanuna aykırılığı belirleme yetkilisi vicdandır.

Vicdanı harekete geçiren ve insanda vicdanın hakimiyetini sağlayan nedir? 

Bu soru ise duygu eğitimi ile doğrudan ilgilidir. Zira duyguların merkez mahalli olan vicdan, doğruyu ve yanlışı, nötr bir algılayıcı ve sağlam bir hesaplayıcı olan akıl terazisinin de yardımıyla bulur. 

Ancak aklın “bilimin ışığı”na ihtiyacı olduğu gibi vicdanın da bir ışığa ihtiyacı vardır. O ışık ise din ilimlerinin kaynağı olan vahiydir. Dolayısıyla duyguların dinî terbiye ve hassasiyetler ile eğitilmesi ve sınırlandırılması vicdanı aydınlatır ve enerji verir. 

Bunu basit bir örnekle şöyle açıklayabiliriz: 

İnsanın maddesi bilgisayarın donanımı ve hard diski gibidir. Duygular ise bilgisayarın yazılımlarına benzer. İşletim sistemine ait ana yazılım, vahiy ve ona yardımcı ilhamlardır. 

Diğer yazılımların ve programların doğru işleyebilmesi için vicdana ihtiyaç vardır. 

Vicdana vahyi ve ilhamı gönderen, hard diske ilk yazılımı yükleyen mesabesindedir. 

İşte bu sebeple gerçek hukuk eğitimi önce vicdan ve duygu eğitimidir. Kural bilgisi ve usul bilgisi, ancak vicdanlı insanın elinde bir mana ifade eder. 

Baştaki soruların doğru cevabı da ancak böylece ortaya çıkar. 

Okunma Sayısı: 1948
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Yorumlar

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  • Öğrenciniz.

    14.12.2016 00:52:01

    Sivil itaatsizlik? Mümkün mü? Mümkünse ne kadar mümkün? Kanunun yanlış olduğunu biliyoruz. Elimizden ne geliyorsa bunun değişmesi için fakat değişene kadar uymak zorunda mıyız? Yoksa itaatsizlik de bir hak mıdır? Kanunun uygulanması telafisi mümkün olmayan zararlar meydana getiriyorsa yine de uymalı mıyız? Bu ince çizgiyi nasıl ayırt etmeliyiz. 1-sivil itaatsizlik mümkün müdür, mümkünse hangi yolla? 2- Toplumda vicdanların örtüşmemesi durumunda kanun hangi vicdana hitap edecek? 3- Diyelim ki; Din ve Vahiy esaslı bir anayasamız ve kanunlarımız var. Dini yaşamayan bir toplum olduktan sonra kanunların "dindar" olması değişiklik sağlar mı? Üstadın siyaset için verdiği yüzde 60 lık oran bunun için de gerekmez mi? 4-Adaletsiz bir dünyada yaşıyorsak; Suç en çok kimdedir? Kanunlarda mı? İnsanlarda mı? Kanunları değiştirsek düzelir mi? Sizin de başlığınızda olduğu gibi adalet bir teori yalnızca.

  • A.AYDIN

    13.12.2016 17:21:27

    Duygu Eğitiminin Ehemmiyetine Dikkati Çeken "KATKI 2" ye KATKI: Vicdanı oluşturan duygular ikiye ayrılır: 1. Yüksek Duygular (Cömertlik, merhamet, hürmet, ikram, hakikate ulaşma vs.) 2. Bencil Duygular (Fizyolojik hazlar ile korku, itibar vs) Bir duygunun YÜKSEKLİĞİ, kendine değil BAŞKASINA YARARLILIĞI ile ölçülür. Yüksek duygular yüklemeden yüksek davranış elde etmenin bir anlamı olmaz, vicdan tekamül etmez! Mesela tablet almak ümidiyle (bencil) başkasına yapılan bir yardım (yüksek), şahsiyet gelişimi konusunda bizi aldatmıştır. Zira gelişen ve güçlenen sadece ödüllendirildiği için bencil duygu olmuştur. Bencil duygular (istekler) doğuştan zaten vardır, yükleme gerekmez. Yüksek duygular ise potansiyel olarak vardır ve bencil duygulardan daha fazla güçlendirilip davranışın esas motivi haline getirilmesi din eğitimin esas hedefidir. Dinî eğitimin yetersizliği veya yanlış hedeflere yönelmesi yüzünden "Vicdan-ı ûmûmî bozulmaya yüz tutmuş" tur. Vicdan, Vicdan-ı Selim değilse miyar olamaz!

  • Garib Doğu

    13.12.2016 12:22:27

    Adaletin hakkıyla tecelli etmesi için aydınlanmış bir akıl ve vicdana ihtiyaç vardır.Bu da ancak köklü,esaslı,derin bir eğitimle olur. Diğer bir husus;dahili ve harici tesirattan azade olmak gerekiyor.Ne dahili ve ne harici sebeplerin etkisinde kalınmamalıdır.Sadece hakkı yerine oturtmak fikir ve düşüncesiyle hareket edilmelidir.Yani hukuki karar verilirken ;hukuk ilminin ölçüleri ve hassa bir terazi olan vicdanın sesiyle,karar verilmelidir.

  • Abdurrahman Koçak

    13.12.2016 02:16:33

    Vicdan terazinin tam ortadaki oku diyebilirmiyiz.

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