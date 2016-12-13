Adalet teorisine katkı (2)

Hangi davranışın zalimce ve hangisinin adil olduğunu anlamak çok zor değildir.

İki adaletin çatıştığı, yani iki çözümün de adilce göründüğü hallerde hangi çözümün daha adil olduğunu anlamak daha zordur.

Birçok Amerikan filmi vicdana hitap eden bu tür problemleri senaryolaştırır. Bu sebeple beğenilir ve çok izlenir.

Mesela bir yangında baygın haldeki babası ve yine baygın haldeki oğlundan birini öncelikle kurtarma konusunda tercih yapmak zorunda kalan bir kişinin davranışı ne zaman daha adil olur?

Mesela birbirinden bağımsız olarak ava çıkmış olan ve birbirinden habersiz aynı ava yaklaşan biri genç diğeri yaşlı iki bağımsız avcının aynı anda ok fırlatıp isabet ettirdiği bir ceylanı kim avlamış sayılır?

Bu örnekler “doğal durum” denilen devletsiz adalet hallerine ilişkindir.

Örneklerin devlet eliyle çözülmesi istenen problemlere dönüştürülmesi ise kolaylıkla mümkündür. Medeni insan, bu tür örneklerde devleti yardıma çağırır. İşte o zaman da devletin işi zorlaşmış olur. Zira devlet bir kural koyacak ve bu kurala uygun karar verecektir ki, adaleti sağlamış olsun.

Bu ve benzeri problemlerin çözümü için devlet adına kanun koyan ve suç ve ceza tayin eden kişilerin net tarifler yazmaları ön şarttır. Ancak kanunun net olması adil olması demek değildir.

Adalet için vicdana ihtiyaç vardır. Zira kanunu ve kanuna aykırılığı belirleme yetkilisi vicdandır.

Vicdanı harekete geçiren ve insanda vicdanın hakimiyetini sağlayan nedir?

Bu soru ise duygu eğitimi ile doğrudan ilgilidir. Zira duyguların merkez mahalli olan vicdan, doğruyu ve yanlışı, nötr bir algılayıcı ve sağlam bir hesaplayıcı olan akıl terazisinin de yardımıyla bulur.

Ancak aklın “bilimin ışığı”na ihtiyacı olduğu gibi vicdanın da bir ışığa ihtiyacı vardır. O ışık ise din ilimlerinin kaynağı olan vahiydir. Dolayısıyla duyguların dinî terbiye ve hassasiyetler ile eğitilmesi ve sınırlandırılması vicdanı aydınlatır ve enerji verir.

Bunu basit bir örnekle şöyle açıklayabiliriz:

İnsanın maddesi bilgisayarın donanımı ve hard diski gibidir. Duygular ise bilgisayarın yazılımlarına benzer. İşletim sistemine ait ana yazılım, vahiy ve ona yardımcı ilhamlardır.

Diğer yazılımların ve programların doğru işleyebilmesi için vicdana ihtiyaç vardır.

Vicdana vahyi ve ilhamı gönderen, hard diske ilk yazılımı yükleyen mesabesindedir.

İşte bu sebeple gerçek hukuk eğitimi önce vicdan ve duygu eğitimidir. Kural bilgisi ve usul bilgisi, ancak vicdanlı insanın elinde bir mana ifade eder.

Baştaki soruların doğru cevabı da ancak böylece ortaya çıkar.