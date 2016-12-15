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22 ARALIK 2016 PERŞEMBE - YIL: 47

Adalet teorisine katkı - 3

Ahmet BATTAL
15 Aralık 2016, Perşembe
Hukuk fakültelerinde kural ezberletme ve kuralı olaya tatbik ettirme (usûl) dersleri var, ama vicdan eğitimi dersi yok. (Hukuk öğrencisinin bu dersi anasından aldığını varsayıyorlar!)

Oysa adaletin tecellisi için kural ve usûl bilgisinden önce vicdana ve duygu eğitimine ihtiyaç vardır. 

Vicdanın imtihan imkânı ya da mekânı ise iradedir. Şöyle ki: Allah “ol/kün” demekten ibaret emriyle kâinatı var etmiş ve her an yeniden var etmektedir. Hem de her şeyi kuşatan küllî iradesiyle, yarattığı varlıklara şekil ve farklılık vermiş ve vermektedir.

Ruhaniyat/cismaniyat farkı, canlı/cansız farkı, basit/mürekkep farkı gibi farklılıklar insan aklı tarafından kolay ayrıştırılabilmektedir. 

Buna karşılık hayat sahipleri içinde görünen bir ayrım olan “iradesi olan/olmayan farkı”na bağlı çizgiler kolaylıkla ayırt edilemez. 

Akıl ve irade arasındaki ilişki, hayvan ve insanın farkları meselesi de materyalist felsefenin tek gözlü dehasıyla değil, ancak nuranî  akıllara ait vahyin ışığında halledilebilecek meselelerdir.  

Ancak bilinen odur ki, “irade” melekler için sadece hayra kabiliyet anlamına gelmekte iken insan ve cinler için hem hayrı ve hem de şerri murad etmek anlamına gelir. 

Bir de, irade arttıkça kalite azalır. Bediüzzaman bu durumu şu özel bilgiyle tarif eder: “Cüz’i bir ihtiyarın tavassutu ile eser-i akıl bir insan şehri, intizamca, semere-i vahiy bir arı kovanındaki cemaate yetişmez. Ve arıların meşher-i san’atı bir petek hüceyrat şehri; bir nar ve gülnardan intizamca geridir.”

Bu açıklama da gösteriyor ki, ağaçtan arıya ve arıdan da insana doğru çıkan basamaklarda, cüz’î irade arttıkça, ortaya çıkan eser küllî iradeden uzaklaşıyor ve dolayısıyla eserdeki intizam ve düzen azalıyor. 

Bu sonuç elbette adalet için de geçerli: Küllî irade olan vahiyden uzaklaşılıp akıl ve cüz’î irade ile yetinildikçe adalet terazisinin dengesi bozuluyor. 

Bozulma aslında bir tür kural ihlâli ya da istisna halidir. Buna şaz ya da şüzuzât denilir.

İnsanda iradenin bozulması bir yönüyle insanın şüzuzâtıdır.

İşte vahye muhatap olan ve hitabı dinleyip istikametini vahye göre belirleyen insanın iradesi vicdanının etkisi altında kaldığından sapmadan da uzak kalıyor. 

Buna karşılık vahyi reddeden ya da görmezden gelen insanın iradesi ise ihtimallerden ihtimal beğenirken kafa feneri ile yetinmek zorunda kalıyor ve dolayısıyla nefsinin oyuncağı oluyor. 

O halde, hukuk eğitimi ancak vicdan eğitimi ile birlikte bir mana ifade eder. 

Nitekim masumun hakkını korumaktan ibaret olan adaletin gerçek adalet olması için, adalet namına hüküm verenin o masumun hakkını “masumu var edenin hakkı” olarak tanıması gerekir. 

Masumu var edeni ve masumiyeti var edeni unutup bizzat ve sadece masumu korumak, ancak dinsiz felsefeye özgü bir adalettir. Adaletin mana-yı ismî ile yetinmesi ve yetim kalmasıdır. 

Vahye istinat eden adalet ise adalete mana-yı harfî ile bakar, masumun hakkını “Allah’ın hakkı” olduğu için korur. 

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