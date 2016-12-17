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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 ARALIK 2016 PERŞEMBE - YIL: 47

Adalet teorisine katkı - 4

Ahmet BATTAL
17 Aralık 2016, Cumartesi
Adaletin elde edilmesinde kurallar ve istisnalar meselesi insanın kâinattan bağımsız düşünülemeyeceğini gösterir.

Maddenin yapı taşı durumundaki “en basit” maddeyi insanoğlu henüz keşfedemedi. CERN’deki deneyler de henüz işe yaramadı. Dolayısıyla yapıtaşı durumundaki basit maddede de şaz yani istisna olup olmadığını bilmiyoruz. 

Allahu Teâlâ bildiğimiz bütün mürekkep maddelerde ise kuralla birlikte istisna da var ediyor. Atomda, inorganik bileşiklerde, organik varlıklarda yani hücreden tek hücreli canlıya ve oradan da insana kadar bütün varlıklarda, Allah, kendi varlığını ve birliğini, çok şekillerde gösteriyor. 

Bütün insanların simasında tek burun olması kuralı Allah’ın her şeyi kuşatan ilmini gösterirken her insanın simasının birbirinden ayrı olması ise Allah’ın önceki her simayı bilerek bir sonraki simayı yarattığına ve dolayısıyla ilminin, iradesinin ve kudretinin nihayetsizliğine işaret eder. 

Aynı şekilde her insanı sürekli tek burunlu olarak var etmesi Allah’ın “kural koyucu”luğuna (Şari-i hakikî olduğuna) işaret ederken; istisnaen bir insanı iki burunlu olarak var etmesi ise o kuralı da Allah’ın var ettiğini ve kendi koyduğu hiçbir kuralla bağlı olmadığını ve yine bir tür kural olarak istisnayı da bizzat kendisinin var ettiğini gösterir. 

Biraz büyüyünce bölünmesi kural olan bir hücrenin bölünmeyerek büyümesi ve komşularını istilâ etmesi o hücreye ait bir iradeden ve temayülden değil hücrenin amirinden aldığı istisnai emre uymasından kaynaklanır. 

Toprak altındaki bir çekirdeğin sümbül vermesi beklenirken çürüyüp bozulması da yine onun mizacına yerleştirilmiş olan bozulma kabiliyetinden kaynaklanır. Bu bir tür temayüldür (yöneliştir).

Bir kaplanın ölü hayvanları arayıp yemekle yetinmeyip canlı ceylan yavrusunu parçalaması, onun açısından küçük de olsa bir iradeye ve dolayısıyla hak ihlâline ve cezaya işaret eder.

İnsanın durumu ise farklıdır: Nefsinden çıkan hevaya değil, Hüdaya tabi olması ve şeytandan gelen sesi değil vicdanından gelen sesi dinlemesi insanın iradesinin net bir yansımasıdır. 

Elbette bu irade de temayüllerden beslenir. 

Bu temayüller ise dışsal etkilere de açıktır, ama asıl içsel kaynaklardan beslenir. (Dış etkiler konusunda çok çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Bunlardan biri olan meşhur “Milgram deneyi” özellikle önemlidir.) 

İnsanın hata yapması, günah işlemesi ya da suç işlemesi; içinde var olan temayüllerin, dış tetikleyicilerin de etkisiyle harekete geçmesinin sonucudur. Bu da bir tür iradedir. Ama irade-i Külliyenin bir yansıması değildir. Aksine şeytanî isyanın bir yansımasıdır. Bir sapmadır. 

Kâinatta düzen, hayır ve iyilik asıl olup, kaos, şer ve tahrip ise istisnadır. 

İnsanın fiillerinde de aynı kural geçerlidir. İnsanla Allah arasındaki bağın varlığı demek olan iman asıldır ve o bağın kesilmesi demek olan küfür istisnadır. Tamir asıldır, tahrip istisnadır. İtaat asıldır, isyan istisnadır vb.

Bu sebepledir ki iman bir vazifedir ve haktır. Bizim için bir vazifedir ve Allah’ın bizim üzerimizdeki hakkıdır.  

Yine bu sebepledir ki bazılarının dediğinin aksine insan için Allah’ı inkâr manasındaki küfür ve Allah’a isyan, Allah’ın insana tanıdığı bir “hak” değildir. Doğrudan doğruya batıldır. Batıldan hak olmaz. Batıl hak olmaz. 

Küfür ve isyan sadece “cezası ertelenmiş” bir suçtur. 

Diğer suçlar ve günahlar da aslında bu büyük sapmanın yansımalarıdır. Cezasının bu dünyada veriliyor ya da verilebiliyor olması, durumu değiştirmez. 

Bu sebeple denilir ki asıl ceza kişiyi vicdanında mahkûm edebilmektir. 

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