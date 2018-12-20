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20 ARALIK 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Adaleti çok seven devlete ikaz - 2

Ahmet BATTAL
20 Aralık 2018, Perşembe 00:04
Son yazımızda iktidarın adalet konusundaki tavrını hicveden bir karikatüre atıf yapmıştık.

Karikatürde, devleti temsil eden bir erkek adaleti temsil eden kadına aşık olmuş, karşısına geçmiş ve evlenme teklif ediyor. 

Ama teklifin sonunda devlet adalete şöyle bir şart koşuyor: “Çalışmanı istemiyorum. Ben ikimize de bakarım!”

Gazetemizin müdakkik okuyucularından Avukat Halil Doğan, bu karikatürün, 2010 senesinde, o zamanki Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in bir konuşması üzerine Penguen Dergisi’nde yayınlandığını bildirdi. 

Gerçekten, Ergin, Stratejik Düşünce Enstitüsü’nce düzenlenen “Demokratikleşme Sürecinde Hukukun Üstünlüğü ve Yargı” konulu konferansta, tam da bu karikatüre ilham verecek biçimde, şunları söylemiş: 

“Tarafsız olmak yerine, sınırsız bir iktidar sahibi olarak, aktif, şekillendirici ve yönetime hukuk üstü müdahalelerde bulunan bağımsız bir yargı, bağımlı bir yargıdan daha kötü sonuçlar doğurabilir. Bu durum, hâkimler devleti riski olarak tanımlanmakta ve demokrasinin önündeki en ciddî tehlikelerden biri olarak değerlendirilmektedir. Jüristokrasi ile ilgili en büyük handikaplardan birisi de, halka hesap vermemesi, siyaseten sorumsuz olmasıdır.”

2010 Şubat’ında yani o yıl yapılan meşhur “reform” referandumundan biraz önce yapılmış olan bu açıklamalar yargıda bugün geldiğimiz noktanın müsebbiplerini de gözler önüne seriyor. 

Yürütme ile yargı arasında olması gereken bağımsızlık ilişkisinin tarafsızlıkla birlikte düşünülmesi elbette şart. 

Ama güncel gelişmeler de gösteriyor ki hâkim ve savcılar yürütmeden bağımsız değillerse ve olamıyorlarsa, tarafsız da olamıyorlar. 

Elbette hâkim ve savcılar da pozitif hukukla ve dolayısıyla onun mücessem hali olan kanunlar ve diğer düzenlemelerle bağlılar ve öyle de kalmalılar. Hâkimlerin keyfî hareket etmemeleri sağlanmalı. 

Ancak yürütmenin elindeki çeşitli siyasî ve idarî silâhlarla korkutulan ve bilhassa yürütmenin kontrolündeki Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nun baskısı altında çalışacak olan hâkimlerin tarafsızlığından söz edilemez.  

Korkan hâkim hakikatte hâkim değil korkularının mahkûmudur. 

Korkutulan hâkim elbette kendisini korkutandan hesap soramaz. Onu denetleyemez. 

Hâkimi korkutan elbette hâkimin zulmünün gerçek müsebbibidir. Ve zulmün asıl sorumlusu da odur. 

Bu sebeple, adalete gerçekten aşık olan bir yürütme, ona teslim olur. Aksi halde o rejim bir “adalet rejimi” değil bir “korku ve vesayet rejimi”dir.   

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