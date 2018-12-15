Adam mısınız May Merkel?

Bizde son zamanlarda yaygınlaşan “bilim adamı” yerine “bilim insanı”, “iş adamı” yerine “iş insanı” gibi tuhaflıklar Avrupa’daki siyaset kadınlarına “siyaset adamı” dememizi de engelliyor.

Ve biz hakikaten anlamıyoruz: Madem kadın “adam”dan sayılmıyor yani “âdem”den değildir, erkeklere “âdemoğlu” deniyor da bayanlara neden “âdemkızı” ya da “havvakızı” denmiyor? Demek kadınlar da adamdır. En azından bazıları ve en azından bazı yönlerden!

Bugün hitabımız ikisine: Siz ne yapmak istiyorsunuz? Ne demektesiniz? Nedir amacınız?

Adam mısınız Sayın Teresa May?

Adam mısınız Sayın Angela Merkel?

Sorularımızın size anlamsız gelmemesi için önce haberi okuyalım:

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Avrupa Birliği (AB) ile yürüttüğü Brexit Anlaşması nedeniyle yoğun eleştirilerin hedefi altındaki İngiltere Başbakanı Theresa May, çarpıcı bir karara imza attı. Dün partisi içindeki muhalifler tarafından güven oylamasına götürülen May, 200 partiliden destek alarak oylamadan başarıyla çıktı.

Oylamanın üzerinden henüz yirmi dört saat geçmemişken, May, Avrupa siyasetine damga vuracak bir açıklamada bulundu. İngiltere Başbakanı, ülkesinde 2022’de yapılacak seçimlerde aday olmayacağını ve siyaseti bırakacağını ifade etti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel de, 2021’de yapılacak seçimlerde aday olmayacağını ve siyaseti bırakacağını açıklamış ve bu kararı uyarınca aynı günlerde partisinin genel başkanlığı görevini de devretmişti.

Angela Merkel’in favori genel başkan adayının CDU Genel Sekreteri Annegret Kramp-Karrenbauer olduğu yönünde haberler var. Ancak Merkel basın toplantısında parti genel başkanlığı için herhangi bir isim önermeyeceğini söyledi, “Partimin alacağı bütün demokratik kararları kabul edeceğim” dedi.

Fransız haber ajansı AFP’ye konuşan bir üst düzey bir CDU kaynağı ise Angela Merkel’in gelecekte Avrupa Birliği’nin yürütme organı olan Avrupa Komisyonu’nda görev yapmayı da planlamadığını söyledi.

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Ve soralım:

Siz bu garip demokrasi kültürünü nereden öğrendiniz? Böyle demokratlık mı olur canlarım?

Siz bilmiyor musunuz partilerin lider karizmalarıyla yürüdüğünü!

Kazanıp ayrılmak da neyin nesi?

Hele veliaht bırakmadan gitmek!

Yoksa siz…

Siz bir yerlere mesaj mı vermek istiyorsunuz?

Bize gönderme mi var bu davranışlarınızda ve açıklamalarınızda?

“Biz”e göre adam değilsiniz. Zira bizim buralarda “hırsı ve kini” olmayan siyasetçi adamdan sayılmaz.

Sizde onlar yok, adam değilsiniz.

Ama ilk adınız Endülüs irfanından tesir alan Avilalı Azize Teresa veya Gökler Meleği Angela!

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Düzeltme: Son yazımızda eski Millî Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’in adını yanlışlıkla Ömer Çelik olarak zikretmişiz. Düzeltir özür dileriz.