"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 ARALIK 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Adam mısınız May Merkel?

Ahmet BATTAL
15 Aralık 2018, Cumartesi
Bizde son zamanlarda yaygınlaşan “bilim adamı” yerine “bilim insanı”, “iş adamı” yerine “iş insanı” gibi tuhaflıklar Avrupa’daki siyaset kadınlarına “siyaset adamı” dememizi de engelliyor.

Ve biz hakikaten anlamıyoruz: Madem kadın “adam”dan sayılmıyor yani “âdem”den değildir, erkeklere “âdemoğlu” deniyor da bayanlara neden “âdemkızı” ya da “havvakızı” denmiyor? Demek kadınlar da adamdır. En azından bazıları ve en azından bazı yönlerden!

Bugün hitabımız ikisine: Siz ne yapmak istiyorsunuz? Ne demektesiniz? Nedir amacınız?

Adam mısınız Sayın Teresa May?

Adam mısınız Sayın Angela Merkel? 

Sorularımızın size anlamsız gelmemesi için önce haberi okuyalım: 

***

Avrupa Birliği (AB) ile yürüttüğü Brexit Anlaşması nedeniyle yoğun eleştirilerin hedefi altındaki İngiltere Başbakanı Theresa May, çarpıcı bir karara imza attı. Dün partisi içindeki muhalifler tarafından güven oylamasına götürülen May, 200 partiliden destek alarak oylamadan başarıyla çıktı.

Oylamanın üzerinden henüz yirmi dört saat geçmemişken, May, Avrupa siyasetine damga vuracak bir açıklamada bulundu. İngiltere Başbakanı, ülkesinde 2022’de yapılacak seçimlerde aday olmayacağını ve siyaseti bırakacağını ifade etti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel de, 2021’de yapılacak seçimlerde aday olmayacağını ve siyaseti bırakacağını açıklamış ve bu kararı uyarınca aynı günlerde partisinin genel başkanlığı görevini de devretmişti.

Angela Merkel’in favori genel başkan adayının CDU Genel Sekreteri Annegret Kramp-Karrenbauer olduğu yönünde haberler var. Ancak Merkel basın toplantısında parti genel başkanlığı için herhangi bir isim önermeyeceğini söyledi, “Partimin alacağı bütün demokratik kararları kabul edeceğim” dedi.

Fransız haber ajansı AFP’ye konuşan bir üst düzey bir CDU kaynağı ise Angela Merkel’in gelecekte Avrupa Birliği’nin yürütme organı olan Avrupa Komisyonu’nda görev yapmayı da planlamadığını söyledi.

***

Ve soralım:

Siz bu garip demokrasi kültürünü nereden öğrendiniz? Böyle demokratlık mı olur canlarım?

Siz bilmiyor musunuz partilerin lider karizmalarıyla yürüdüğünü!

Kazanıp ayrılmak da neyin nesi?

Hele veliaht bırakmadan gitmek!

Yoksa siz…

Siz bir yerlere mesaj mı vermek istiyorsunuz?

Bize gönderme mi var bu davranışlarınızda ve açıklamalarınızda?

“Biz”e göre adam değilsiniz. Zira bizim buralarda “hırsı ve kini” olmayan siyasetçi adamdan sayılmaz.

Sizde onlar yok, adam değilsiniz. 

Ama ilk adınız Endülüs irfanından tesir alan Avilalı Azize Teresa veya Gökler Meleği Angela!

***

Düzeltme: Son yazımızda eski Millî Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’in adını yanlışlıkla Ömer Çelik olarak zikretmişiz. Düzeltir özür dileriz. 

Okunma Sayısı: 252
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Adalet olmazsa devlet yıkılır

    Trump'ın eski avukatı: Ortada herkesin bildiği bir gerçek var

    Mersin'in doğal gazı kesildi

    Macron, istifa çağrılarını reddetti, 'sarı yelekliler'e seslendi

    Bir günün bilançosu: 1 Filistinli çocuk şehit edildi, 75 Filistinli yaralandı

    Meteoroloji yurdun batı bölgelerini uyardı

    Sosyal medya Paylaşımlarına ilişkin polisten polise operasyon
    📷

    Daha önce hiç şahit olmadığınız görüntüler

    Fransa'da "sarı yelekliler" alarmı sürüyor: Paris'i 8 bin polis koruyacak

    Dışişleri Bakanlığı: Yeni logomuz hayırlı olsun

    ‘Ötekileştirmek kötülüklerin anasıdır’

    Erdoğan Trump ile telefonda görüştü

    ‘Huzurun temelinde adalet vardır’

    En fazla tutuklu gazeteci Türkiye'de

    En büyük sorun: Liyakatsizlik

    Uzmanlardan Marmaray uyarısı

    Feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı

    İnşaat sektöründe işler yolunda gitmiyor

    Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Yanal, Ülker Stadı'nda

    Soylu'dan PKK çıkışı: Bu coğrafyayı bu pisliklerden temizleyeceğiz

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Sustuklarımızdan da sorumluyuz”
    Genel

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Adalet olmazsa devlet yıkılır
    Cevher İLHAN

    On binlerce sayfalık iddialar “yok” sayıldı?
    Ahmet BATTAL

    Adam mısınız May Merkel?
    Genel

    Deizm değil, yeisizm
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Tahir Zübeyir Ceylan

    Hakkâniyet namazı nasıl edâ edilir?
    M. Ali KAYA

    Hürriyet özgürlük müdür?
    Genel

    Hutuvat-ı Sitte’nin ilk naşiri: Zor zamanların cesur kalemi Eşref Edip
    Kübra ÖRNEK

    Medeniyet yolcusu kalmasın

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.